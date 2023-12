Loretta Goggi ai microfoni de La volta buona: “Periodo che non è dei migliori”

Loretta Goggi ha confessato di essere consapevole che il periodo che stiamo vivendo non è facile

Ieri sera è andata in onda una puntata natalizia di Tale e Quale Show legata a Telethon vinta da Antonino Spadaccino. E ovviamente Caterina Balivo ha mandato nel dietro le quinte la sua inviata per intervistare i vari protagonisti, tra cui pure la giurata storica dello show condotto da Carlo Conti. Cosa ha detto? In questa occasione l’artista ha colto la palla al balzo per fare i più sinceri auguri a tutti gli spettatori a casa, non facendo mistero di essere ben consapevole che il periodo che stiamo vivendo è particolarmente complicato per diversi motivi:

“Auguro un Felice Natale, anche se il periodo non è dei migliori…”

La volta buona, la giurata del talent show non ha perso le speranze che possa esserci ben presto la pace nel Mondo

Successivamente Loretta Goggi, sempre in questo suo intervento ai microfoni del programma condotto da Caterina Balivo, non ha nascosto di sperare che presto possa esserci qualcuno che traghetti questo Mondo verso la pace:

“Noi dobbiamo sperare che ci sia qualche uomo di buona volontà che ci traghetti verso la pace…”

L’inviata del programma del primo pomeriggio di Rai Uno, dopo aver intervistato la Goggi, che recentemente ha condotto lo speciale Unicef, ha fatto una simpatica chiacchierata con il conduttore dello show, Carlo Conti. E alla domanda cosa farà per Natale ha subito fatto una battuta sul look sfoggiato dall’inviata della Balivo: “Sicuramente non mi metterò un vestito come il tuo, no…Assolutamente…Anche se è bellissimo…”

Carlo Conti fa il bilancio sullo speciale natalizio del suo show

L’inviata de La volta buona ha poi chiesto al conduttore di Rai Uno di esprimere una sua opinione su questo speciale, il cui titolo è per l’occasione NaTale e Quale. E quest’ultimo ai microfoni del programma di Caterina Balivo ha immediatamente espresso tutta la sua soddisfazione:

“Abbiamo finito, è stata una bella serata…Tutte canzoni natalizie…E le stai raccontando anche tu sempre alla grande…Poi vi avverto che la Di Cacio le rifarà tutte per voi spettatori…Le sa tutte a memoria…”

L’inviata ha poi intervistato l’altro giurato Giorgio Panariello, il quale non ha fatto mistero di sperare di poter passare un Natale casalingo dopo aver lavorato così tanto in questi ultimi mesi tra tv e teatro: “Spero che sia un Natale casalingo perchè è da novembre che non mi fermo mai…Sarà un Natale a casa, rilassante…Il classico Natale tradizionale…”