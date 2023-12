Previsioni del 23 dicembre di Paolo Fox: cosa dice l’oroscopo del giorno

Oroscopo del 23 dicembre per i primi quattro segni dello zodiaco

Tratto dal suo Stellare, ecco le previsioni di Paolo Fox per il primo gruppo di segni dello zodiaco:

ARIETE: devono approfittare della giornata di domenica per quel che riguarda la sfera sentimentale. Oggi non tutto è chiaro. Si sentono sempre troppo tesi e nervosi. Vorrebbero chiudere certe situazioni di carattere lavorativo.

TORO: vorrebbero ufficializzare una storia d’amore e potranno farlo a partire da oggi. Non è il caso di forzare troppo la mano al destino. Andrà studiato molto bene un cambiamento di rotta per la professione.

GEMELLI: importante trascorrere le prossime giornate con persone che fanno stare bene. Periodo intrigante dal punto di vista sentimentale. Periodo di grande recupero psicofisico.

CANCRO: potrebbero essere indecisi tra due persone. Le passioni non mancano. Rapporti familiari favoriti da questo cielo. Arriveranno delle buone soddisfazioni.

Paolo Fox, previsioni amore-lavoro: cosa succederà agli altri segni

Si prosegue con gli altri segni dello zodiaco secondo l’oroscopo del 23 dicembre per amore e lavoro:

LEONE: oroscopo che segna una frase di grande agitazione dei sentimenti, che bisogna tenere sotto controllo. In agguato il nervosismo, quindi bisogna essere prudenti. Avranno delle certezze in più, ma sempre meglio fare attenzione ai soldi.

VERGINE: giornata molto positiva grazie al favore di Sole e Luna attivi. Incontri interessanti. Le coppie stanno pensando a migliorare la casa. Bella capacità d’azione con Venere e Giove favorevoli.

BILANCIA: cielo che potrebbe portare a qualche emozione importante attorno al giorno di Natale. Positive le nuove storie d’amore. Verrà in mente una buona idea per la sfera professionale.

SCORPIONE: nel fine settimana bisogna superare alcune provocazioni in amore. Sono molto nervosi e agitati. Meglio non azzardare troppo e sul lavoro non devono temere di buttarsi in progetti importanti.

Le previsioni degli ultimi segni: prudenza per l’Acquario

In conclusione gli ultimi segni dello zodiaco come vivranno questa giornata? Scopriamolo con l’oroscopo del giorno per amore e lavoro:

SAGITTARIO: la loro missione è organizzare un Natale meraviglioso con tutto le persone che amano. La loro grande volontà è inarrestabile quindi potranno conquistare il mondo.

CAPRICORNO: Sole entrato nel segno, stelle importanti, sono certi dei loro sentimenti. Nel lavoro devono impegnarsi al massimo e chi ha vissuto una separazione potrebbe fare un incontro speciale.

ACQUARIO: oggi e domani massima prudenza. Nel fine settimana ci sono intolleranze. Sul lavoro meglio chiedere una mano a un esperto. Agitazione totale.

PESCI: oggi e domani potranno contare sulla Luna favorevole. Parlare d’amore saranno convincenti. Potrebbero sfruttare un’idea geniale. Il lavoro in questa fase è in crescita.