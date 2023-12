Programmi Natale: per Paolo Belli e Cristina D’Avena lo speciale dello Zecchino

Cristina D’Avena e Paolo Belli riconfermati alla conduzione de “Lo Zecchino di Natale”

Non c’è Natale senza lo Zecchino d’oro su Rai1, la cui edizione numero 66 è stata trasmessa all’inizio di dicembre ma, come da tradizione, tornerà con uno speciale natalizio la mattina del 25 dicembre alle 9.40 sempre sul primo canale della Rai. Come nelle scorse edizioni, alla guida della trasmissione troveremo la coppia formata da Paolo Belli e Cristina D’Avena: l’annuncio ufficiale è stato dato sui social in questi giorni dall’Antoniano di Bologna, storica sede della manifestazione canora ideata e lanciata nel lontano 1959 da Cino Tortorella nei panni dell’indimenticato Mago Zurlì. “Immaginate la mattina di Natale: vi svegliate, fate colazione insieme alla vostra famiglia, scartate i regali e sorridete tanto. È un momento di festa e di gioia magico e unico” ha scritto la pagina facebook dello Zecchino d’oro, condividendo la foto visibile in alto.

Zecchino d’oro, speciale Natale 2023: ecco il cast che vedremo la mattina del 25

Oltre ai due padroni di casa, come suddetto Cristina D’Avena e Paolo Belli, sulle pagine social dello Zecchino sono stati rivelati anche gli altri protagonisti della trasmissione, ossia l’immancabile Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni, la mascotte asinello Nunù, le Verdi Note dell’Antoniano, i ragazzi di Casa Surace e un ospite speciale, Paolo Vallesi. Prevista inoltre la partecipazione di alcuni bambini che hanno preso parte, dall’1 al 3 dicembre, al 66° Zecchino d’oro (vinto dal brano “Non ci cascheremo mai”, la cui musica è stata composta da Max Gazzè).

Anche a Capodanno su Rai1 sarà trasmesso uno speciale dello Zecchino d’oro

Quello della mattina di lunedì 25 dicembre non sarà l’unico speciale natalizio dello Zecchino d’oro: il pomeriggio del 1° gennaio, nella fascia oraria solitamente occupata da La vita in diretta, è prevista infatti la messa in onda di un altro concerto, ma non si conoscono ancora i dettagli. Tale concerto sostituirà lo speciale che lo scorso anno è stato realizzato in esterna, in una suggestiva location innevata del Trentino, in onda la mattina dell’Epifania. Cancellata, invece, la trasmissione del pomeriggio della vigilia di Natale, andata in onda fino al 2021.