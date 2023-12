Un posto al sole, anticipazioni 25-29 dicembre: la scelta di Eduardo

Anticipazioni Upas dal 25 al 29 dicembre: Clara torna in Italia

Come di consueto Un posto al sole farà compagnia ai telespettatori di Rai3 anche durante le festività natalizie. D’altra parte una delle caratteristiche della soap più longeva della televisione italiana è proprio quella di essere strettamente legata all’attualità anche per quanto riguarda il calendario. Le anticipazioni di Upas dal 25 al 29 dicembre rivelano che Clara, disperata, cercherà di convincere Eduardo a tornare in Italia con lei e Federico. La giovane ha capito di aver commesso un grave errore a partire con lui. Alberto sarà sempre più in ansia per le sorti del figlio. Tutto Palazzo Palladini si preparerà ad organizzare il cenone della vigilia e il pranzo del 25. Raffaele ha intenzione di affidare un compito speciale ad Otello. La relazione tra Damiano e Viola procede. Nonostante i due stiano attenti a non far trapelare nulla, il piccolo Manuel scoprirà la verità e la racconterà ad Antonio, il figlio di Viola ed Eugenio. Luca allieterà con i suoi racconti Guido e Mariella ma ben presto il dottore si intristirà pensando alla malattia. Antonio, dopo aver scoperto che la mamma ha una relazione con Damiano, inizierà ad avere degli strani comportamenti. L’ultimo intervento di Micaela alla radio farà indispettire Filippo.

Un posto al sole, anticipazioni prossima settimana: scontro tra Micaela e Samuel

Dopo il terribile incubo di Ida, nuovi colpi di scena sono in arrivo a Un posto al sole la prossima settimana. Renato, che ha dimenticato di portare un regalo ad Otello dalla Sicilia, chiederà un sacrificio a Raffaele. Damiano verrà a sapere da Rosa che Eduardo sta per tornare in Italia. Micaela avrà un duro scontro con Samuel. Mariella inizierà a sospettare di Serena: cosa sta nascondendo la Cirillo? Eugenio, di fronte alle insistenti domande del figlio Antonio, si troverà in seria difficoltà. Nunzio darà un consiglio a Samuel su come riconquistare Micaela.

Anticipazioni Un posto al sole, nuovi episodi: Eduardo si costituisce

Le anticipazioni dei prossimi episodi di Upas rivelano che Damiano convincerà Eduardo a costituirsi.Il boss inizierà a collaborare con la polizia? Intanto Alberto Palladini farà di tutto per togliere la custodia di Federico a Clara. La ragazza sa di aver sbagliato a fuggire con Eduardo ma non può essere suo figlio il prezzo da pagare. Cos’altro succederà nelle nuove puntate della storica soap di Rai3 nel 2024? L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì alle 20:50 circa su Rai3.