Un posto al sole, anticipazioni 18-22 dicembre: terribile incubo per Ida

Anticipazioni Un posto al sole dal 18 al 22 dicembre: il piano diabolico di Marina e Roberto

Il successo di Un posto al sole, la soap più longeva della televisione italiana, non conosce battute d’arresto. Cosa accadrà nelle puntate della prossima settimana? Niko cercherà di confortare Alberto Palladini, sempre più disperato e affranto per la lontananza dal figlio. Guido e Mariella noteranno che Speranza non è affatto pronta ad accettare la fine della sua relazione con Samuel che ha deciso di stare con Micaela Cirillo. Marina e Roberto, recatisi in Polonia, conosceranno la famiglia di Ida ma la loro non sarà una visita di cortesia. Hanno in mente un piano diabolico! Ferri e la Giordano scopriranno le precarie condizioni in cui vivono i familiari della ragazza. Alberto non riuscirà a riprendersi dopo la fuga di Clara con il figlio ed Eduardo Sabbiese, Niko proverà a spronarlo. Nei prossimi episodi della soap di Rai3, Micaela rimarrà senza parole quando Samuel le comunicherà di aver lasciato Speranza per stare con lei. Intanto Serena scoprirà perché Mariella non sopporta Micaela. Michele non riuscirà più a nascondere la sua antipatia per Giancarlo e mal sopporterà la presenza dell’uomo nella vita di Silvia e Rossella.

Un posto al sole, trame prossima settimana: Ida vive un incubo

Le anticipazioni di Upas della prossima settimana rivelano che Ida continuerà a credere che presto tornerà in Italia da Diego. Ma, grazie all’accordo stretto da Marina e Roberto con la zia di Ida, i coniugi Ferri si appresteranno a lasciare la Polonia con Tommaso ma senza di lei. Tornando nella sua famiglia d’origine, Ida vivrà un incubo. Nelle prossime puntate Giulia si preparerà a partire per la Sicilia per Natale ma non riuscirà a non preoccuparsi per Luca. Silvia scoprirà che Michele ha prestato dei soldi a Nunzio per salvare il Caffè Vulcano e ne rimarrà piacevolmente sorpresa.

Anticipazioni nuovi episodi di Upas: Clara è sempre più inquieta

Nei prossimi episodi di Un posto al sole Clara diventerà sempre più inquieta: si è già pentita della scelta di seguire Eduardo? Il piano di Marina e Roberto procederà senza intoppi. Ida rimarrà da sola in Polonia senza Tommaso, Diego non sa ancora nulla. Come reagirà quando vedrà tornare i Ferri senza la ragazza? Mariella instillerà dei dubbi in Silvia: cosa prova davvero per lei Michele? Dopo la richiesta di Lara nuovi colpi di scena sono in arrivo nelle prossime puntate di Un posto al sole che va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 circa su Rai3.