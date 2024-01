Ciao Darwin, chi è il ballerino Raffaele Pennacchio: “Casting duro e lungo”

Raffaelle Pennacchio svela che il casting per entrare nel programma è stato molto duro e lungo

Finalmente stasera torna a gran richiesta Ciao Darwin 9 con una nuova puntata dove a sfidarsi, questa volta, ci saranno le Teen contro le Milf. Quindi il pubblico maschile avrà di che strabuzzare gli occhi, ma forse anche il pubblico femminile, dato che potrebbe esserci per l’occasione un Padre Natura. Comunque sia la curiosità del pubblico è anche verso i due ballerini del corpo di ballo: uno di essi si chiama Raffaele Pennacchio, che ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi dove ha svelato che “è stato un casting duro e lungo” e che esserci riuscito è per lui un sogno che si avvera. Tutto è andato bene e ora può godersi Paolo Bonolis in azione.

Uno dei due ballerini di Ciao Darwin 9 ha debuttato nel kolossal Aladdin

Ma quali sono state le altre esperienze di Raffaele Pennacchio, oltre al programma Ciao Darwin dove ora figura come uno dei due ballerini del corpo di ballo? È sempre stato lui a svelarlo al settimanale sopracitato dicendo di aver avuto la fortuna di debuttare nel kolossal americano Aladdin con protagonista l’attore Will Smith, e poi è stato Berlino per tre anni per lo spettacolo Magic Mike. Infine è tornato nel Bel Paese dove ha partecipato anche al programma comico di Rai2 Made in Sud.

Raffaele Pennacchio è stato soprannominato da Bonolis ‘Er Monnezza’: perché?

C’è una domanda che sorge spontanea quando si guarda Ciao Darwin: ma perché Paolo Bonolis chiama ‘Er Monnezza’ il ballerino che di nome fa Raffaele? È un simpatico nomignolo nato perché la sua capigliatura, piena di ricci, ricorda quella di Tomas Milian, che appunto interpretava quel personaggio entrato subito nell’immaginario collettivo. Comunque sia Raffaele prova una stima profonda per Paolo Bonolis e infatti secondo lui vederlo all’opera “è una lezione importante” e dato che considera Ciao Darwin 9 un punto di svolta per la sua carriera, ha confessato che avrebbe accettato qualsiasi ruolo. E cosa vorrebbe fare in futuro? Rimanere nel mondo dello spettacolo con ruoli diversi dalla conduzione alla produzione, ovviamente sempre studiando. Il suo stile di vita, infine, lo ha definito così: profilo basso e livello alto. La sfida di questo venerdì vedrà Bonolis contro Virginia Raffaele: chi la spunterà?