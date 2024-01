I Fantastici 5: chi è Fiorenza D’Antonio, l’attrice che interpreta Marzia

Chi è l’attrice Fiorenza D’Antonio: la biografia della protagonista della nuova serie tv di Canale5

Darà molto filo da torcere a Riccardo Bramanti, il personaggio di Marzia Giordano nella serie tv I Fantastici 5. L’atleta cieca, interpretata da Fiorenza D’Antonio, sarà infatti una delle più difficili da capire e il suo sarà un vero e proprio percorso di crescita interiore all’interno della serie tv coprodotta da Rti e Lux Vide. Classe 1992, l’artista ha 32 anni, è nata a Napoli ed è alta 1.72 cm. Solitaria e scontrosa, dovrà convivere con la perdita della vista, avvenuta a causa di un incidente, che ha acuito il suo carattere già ostico. La perdita della vista l’ha portata a lasciare il tennis, di cui era una promessa e allontanarsi anche dal padre, che era il suo allenatore. Il coach riuscirà a farle tirare fuori tutti i suoi demoni e, proprio dopo essersi letta dentro (forse per la prima volta), riuscirà a trionfare nella vita e nello sport.



Gli studi e la carriera dell’attrice della fiction I Fantastici 5: da Miss Italia a Il commissario Ricciardi 2

Laureata in fashion Design, Fiorenza D’Antonio, che vestirà i panni dell’atleta cieca Marzia a partire da questa sere su Canale5, studia presso il Centro sperimentale di Cinematografia di Roma, ha un master conseguito presso la Condè Nast Social Academy, pratica contorsionismo aereo e ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella. Nel 2018 ha partecipato infatti a Miss Italia, classificandosi seconda, ha lavorato poi come valletta a Domenica In, ma è celebre per il ruolo della contessa Palmieri nella serie tv Il commissario Ricciardi 2, lavorando accanto a Lino Guanciale nel 2023 (in basso una foto dal set). Il suo esordio televisivo risale però al 2022 con Gloria, dove ha interpretato il ruolo di Lucilla. Tra le sue esperienze professionali spicca la partecipazione alla pellicola È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino nel 2022, dove ha interpretato il personaggio di Gisella.



Fiorenza D’Antonio: il profilo Instagram e la vita privata dell’attrice della serie tv I Fantastici 5

L’attrice che dà corpo al personaggio di Marta nella serie tv con protagonista Raoul Bova, sarebbe stata legata al regista Fabrizio Acampora. Non è noto se la relazione tra i due sia ancora in corso e, al momento, riguardo la sua vita privata non ci sono novità. Molto attiva sui social, la protagonista della fiction I Fantastici 5 ha un profilo Instagram ufficiale in cui condivide scene tratte dai suoi lavori e scatti dei suoi viaggi. Intanto l’appuntamento con la prima puntata della serie tv di Canale5 è per questa sera, a partire dalle 21.25.