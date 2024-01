I Fantastici 5: trama, cast, quante puntate sono, Manuel Bortuzzo, storia vera

La trama della serie tv I Fantastici 5

Tutto è pronto per la nuova fiction in onda da stasera, mercoledì 17 gennaio, su Canale5. Le premesse per un buon prodotto sembrano esserci tutte, in primis la casa di produzione. Ricordiamo infatti che la serie è prodotta da Lux Vide, ovvero la casa di produzione di successi come Doc-Nelle tue mani, Don Matteo, Blanca e Che Dio ci aiuti. La trama ruota attorno all’allenatore Riccardo Bramanti, interpretato da Raoul Bova, che si trasferirà ad Ancona per allenare un gruppo di ragazzi disabili e atleti paralimpici. Grazie al rapporto con questi ragazzi Riccardo, che inizialmente non sarà una persona totalmente positiva, cambierà e migliorerà anche nel rapporto con le due figlie. Importanti saranno anche le storie dei ragazzi e gli incidenti che hanno avuto. Una fiction sullo sport e la disabilità ma anche sulle seconde opportunità, sui legami e sulla forza della vita.

Cast della serie I Fantastici 5

Oltre al già citato protagonista Raoul Bova molti altri sono i volti degli attori che compongono il ricco cast della serie tv. Ad interpretare i giovani atleti paralimpici ci sono Vittorio Magazzù, recentemente visto in Maria Corleone, che interpreterà Christian Belli ed Enea Barozzi nei panni di Elia Mariani. Le due ragazze della squadra, Laura Mattei e Marzia Giordano sono interpretate invece da, rispettivamente, Chiara Bordi e Fiorenza D’Antonio. Spazio poi a Gaia Messerklinger (Cuori e Maria Corleone) nei panni della fisioterapista Alessandra Federici e a Francesca Cavallin (Luce dei tuoi occhi e Un professore) in quella della presidente della società sportiva Sofia Calabresi. Completano il cast Rachele Luschi e Giulia Patrignani, ovvero Giorgia e Anna Bramanti, le due figlie del protagonista, e Gianluca Gobbi nei panni di Alfredo Freddie Marmorini, amico del protagonista e responsabile medico.

Numero delle puntate e dove è stato girato

Le riprese della nuova fiction si sono svolte tra il Lazio e le Marche nella prima parte del 2023. La serie si compone di otto episodi da cinquanta minuti ciascuna che Mediaset manda in onda due alla volta per un totale di quattro puntate. Oltre agli attori già menzionati in molti si stanno chiedendo se nel cast de I Fantastici 5 ci sia anche Manuel Bortuzzo visto che durante la puntata del Grande Fratello di lunedì a nominarlo è stato Alfonso Signorini. Al momento la sua presenza non è stata pubblicizzata, resta da capire se si è trattato di uno spoiler o se la sua presenza magari sarà in qualità di guest star. La serie è diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo. Nasce da un’idea di Luca Bernabei e Massimo Gramellini.