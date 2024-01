Il Paradiso delle signore, Farnesi stuzzica i fan: “Colpi di scena in arrivo”

Il Paradiso delle signore, Roberto Farnesi si diverte a stuzzicare i fan sui social

Le riprese di questa ottava stagione de Il Paradiso delle signore stanno volgendo al termine. Gli attori, infatti, più volte hanno ribadito sui loro canali social che sono ormai giunti all’ultima settimana di registrazione. Tra gli attori più attivi c’è sicuramente Roberto Farnesi, ovvero l’interprete di Umberto Guarnieri. Quest’ultimo più di una volta ha scherzato con i fan su Instagram invitandoli a fare ipotesi circa ciò che avrebbe fatto il suo personaggio. Qualche giorno fa, infatti, aveva chiesto loro cosa starà tramando Guarnierone oltre a ribadire l’appuntamento giornaliero su Rai Uno e Raiplay. Il noto attore toscano, poche ore fa ha rifatto lo stesso giochino e questa volta ha davvero incuriosito i numerosi fan della serie Rai.

Roberto Farnesi su Instagram: “I tanto attesi colpi di scena stanno arrivando”

Roberto Farnesi, come detto, poche ore fa ha pubblicato una nuova story Instagram nella quale lo si vede con gli abiti di scena all’esterno del set de Il Paradiso delle signore in attesa di girare le sue scene. In questo contesto, l’interprete di Guarnieri si è divertito a stuzzicare nuovamente i fan della serie con la seguente frase: “I tanto attesi colpi di scena stanno arrivando”. Subito dopo ha detto, intanto, ci vediamo li, solito posto, solita ora ed ha terminato il breve post con un sorriso sornione. Ovviamente la frase sibillina pronunciata dal bravo e bel attore toscana ha messo tanta curiosità nei fan della fiction Rai che si stanno chiedendo cosa accadrà nelle prossime settimane di programmazione ed ovviamente le ipotesi sono tante. Proviamo a vederne alcune.

Il Paradiso delle signore: Umberto e Adelaide tornano insieme?

I colpi di scena che i fan de Il Paradiso delle signore attendono da settimane, dunque, come ha rivelato Roberto Farnesi attraverso Instagram stanno per arrivare ed ovviamente alcuni riguarderanno Umberto Guarnieri, il personaggio che interpreta sin dalla terza stagione. In queste ultime settimane di programmazione, il commendatore ha prima cercato di fermare Adelaide che ha deciso di tornare in Svizzera per stare con sua figlia e poi ha deciso di fare una vera e propria guerra a Marcello Barbieri. L’uomo gli ha prima soffiato l’affare dei punti ristori al Monte Bianco e poi nel tentativo di allontanare Matteo da lui, ha fatto una proposta molto allettante al ragazzo. Questa trama davvero molto intrigante è ancora in essere e presto potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena con Portelli che potrebbe rifiutare la proposta restando fedele a suo fratello. Tuttavia, il vero grande colpo di scena che potrebbe caratterizzare le puntate finali della stagione, sarebbe il ritorno di fiamma tra Umberto ed Adelaide con l’uomo che potrebbe giungere a rompere il fidanzamento con Flora per tornare con la Contessa.