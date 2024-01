Jasmine Trinca (La Storia) a Tv Talk: “Certe cose non le voglio sentire”

L’attrice de La Storia e il paragone con Claudia Cardinale: “Non voglio sentire certe cose”

Puntata di oggi di Tv Talk su Rai3 dove è stata ospite, in collegamento, l’attrice Jasmine Trinca, che è tornata a essere protagonista in tv con la fiction La Storia, salutata dal pubblico in maniera massiccia (quatto milioni e mezzo di spettatori). Uno dei giornalisti ospiti di Bernardini ha paragonato l’interpretazione di Jasmine Trinca a quella di Claudia Cardinale nello sceneggiato del 1986 (regia di Luigi Comencini), dicendo di averla trovata superiore. Al ché, con grande signorilità e professionalità, Jasmine Trinca ha risposto con il sorriso quanto segue: “Certe cose non le voglio sentire, anche perché ammiro molto Claudia Cardinale”.

Jasmine Trinca e l’importanza di raccontare la storia dal punto di vista femminile

C’è un bisogno di storie dal punto di vista femminile. C’è bisogno che la società cambi e che la donna torni a essere al centro, come motore tutt’altro immobile della vita di chiunque. C’è una puzza di patriarcato insopportabile ed è un bene che il pubblico risponda in maniera positiva a prodotti fatti dalle donne per un pubblico generale. La Storia ha colpito nel segno e Jasmine Trinca su Rai3 ha parlato di quanto sia importante “racontare la storia dal punto di vista di una donna”, e dare voce a un personaggio miserabile (detto con tutto l’amore del mondo) e che lei ha amato enormemente. Insomma, poter entrare nella casa di tutti, come fece il romanzo di Elsa Morante da cui è tratta la fiction, è sempre molto importante.

La Storia: Jasmine Trinca replica alla critica negativa di Aldo Grasso

Sempre durante la trasmissione di Rai3 l’attrice de La Storia ha avuto modo di parlare anche di come è stato lavorare con dei bambini: “Mi hanno tolto anche molta energia. Sono una meraviglia, ma giustamente sono dei bambini”. E poi è arrivato il turno di rispondere alla critica negativa di Aldo Grasso il quale ha scritto di aver trovato la fiction didascalica: “La cosa che mi è dispiaciuto è leggere che Aldo Grasso si è stancato anche di leggere il libro della Morante”. Ultimamente Jasmine Trinca, che è la protagonista de La Storia, ha svelato qual è stata la scena più difficile da girare in assoluto.