La Storia, anticipazioni seconda puntata: terrore nel rifugio di Pietralata

Anticipazioni La Storia, seconda puntata del 15 gennaio: la trama

Ha debuttato stasera su Rai1 la fiction La Storia tratta dal romanzo omonimo di Elsa Morante pubblicato nel 1974. Dopo la serie del 1986 con Claudia Cardinale per la regia di Luigi Comencini, tocca ora a Jasmine Trinca interpretare Ida Ramundo. La donna, di origini calabresi con madre ebrea, è una maestra elementare. Crede nella scuola e nell’importanza dell’istruzione. Il mondo con le leggi razziali e l’orrore della guerra le fa paura. I suoi due figli, Nino e Useppe, sono la sua unica ragione di vita. Nella prima puntata andata in onda stasera i telespettatori hanno conosciuto Ida. La sua vita scorre tranquilla tra casa e scuola. Il figlio Nino è esuberante, sfacciato e sboccato ma bellissimo. La vita della donna cambia quando un giorno del gennaio 1941 viene violentata dal soldato tedesco Gunther. Dopo poco Ida scopre di essere incinta e dà alla luce Useppe mentre Nino è in campeggio con gli avanguardisti. Nino, al suo ritorno, non fa domande alla mamma ma s’innamora subito del fratellino con cui instaura un legame fortissimo. Nino, però, ben presto abbandona la sua famiglia per arruolarsi volontario in guerra con l’esercito fascista ma non sa neanche cosa significhi essere fascista.

La Storia, anticipazioni del 15 gennaio: la casa di Ida distrutta durante un bombardamento

Durante il bombardamento del quartiere di San Lorenzo la casa di Ida viene distrutta e il cane di Nino, Blitz, muore sotto le macerie. Le anticipazioni della seconda puntata de La Storia in onda lunedì 15 gennaio rivelano che Ida (QUI la scheda dell’attrice Jasmine Trinca) e Useppe si trasferiranno nel rifugio di Pietralata. Qui conosceranno la famiglia dei Mille, tutti imparentati tra loro, tanto allegri quanto spregiudicati, e Giuseppe Cucchiarelli che Useppe soprannominerà Eppetondo non riuscendo a pronunciare il suo nome Giuseppe Secondo. Nel frattempo Nino, che ha deciso di legarsi ai Partigiani, tornerà a Roma e coinvolgerà anche Eppetondo nella lotta.

Anticipazioni La Storia, seconda puntata: cresce la tensione a Pietralata

Nella seconda puntata de La Storia Nino porterà Useppe nel rifugio dei partigiani dove incontrerà la fidanzata di Nino. Intanto la tensione a Pietralata crescerà: i tedeschi diventeranno sempre più crudeli verso gli italiani che considerano traditori. Il terrore ricomparirà negli occhi di Ida che farà di tutto per proteggere il piccolo Useppe. L’appuntamento con la seconda puntata de La Storia è per lunedì 15 gennaio in prima serata su Rai1 (QUI trama, cast e quante puntate sono).