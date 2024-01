La Storia, Nino: chi è l’attore Francesco Zenga, interpreta il figlio di Ida

Chi è Francesco Zenga, Nino nella fiction La storia: biografia

L’attesa è terminata: alle 21:30 andrà in onda in prima serata su Rai1 la prima puntata de La Storia, la serie in quattro puntate diretta da Francesca Archibugi tratta dal romanzo di Elsa Morante pubblicato nel 1974. Ambientato durante la seconda guerra mondiale, la fiction racconta la storia di Ida Ramundo, una maestra elementare di origini ebraiche mamma dell’esuberante Nino. La parte di Nino è interpretata da un esordiente, Francesco Zenga. Non si sa molto sulla sua vita privata. È originario di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, ma con padre napoletano che si è trasferito a Roma. Figlio unico, ha frequentato il Liceo Scientifico. Gli piacevano molto matematica ed economia ma ha sempre sognato di fare l’attore. Voleva dedicarsi a questa passione dopo l’esame di maturità ma già durante il liceo si è iscritto a un’agenzia gestita da amici di famiglia. Ha mandato le foto ed è stato scelto per sostenere il provino per il ruolo di Nino. I provini sono durati tre mesi. Per parlare romanesco non ha avuto bisogno di un coach, gli è bastato esercitarsi con il padre come ha rivelato il giovane attore in un’intervista rilasciata al sito Spettacolomusicasport.it.

Nino de La storia è Francesco Zenga: è alla sua prima prova da attore

Francesco Zenga, dopo la maturità, è stato preso al Centro Sperimentale di Cinematografia. Nel tempo libero ama dedicarsi al calcio, è un grande tifoso del Napoli, ascolta tanta musica ed esce con gli amici. Vorrebbe continuare a fare l’attore. Il suo profilo Instagram non è molto aggiornato ma sicuramente da stasera avrà tantissimi followers. Come detto ne La Storia interpreta Nino, il figlio di Ida (a fine paragrafo Francesco Zenga in una scena del film). È un ragazzo esuberante che odia la scuola. Dà un grande dolore alla mamma abbandondando gli studi per arruolarsi volontario nell’esercito fascista.

Tutto sul personaggio di Nino nella fiction La Storia

Nino, interpretato da Francesco Zenga, s’innamorerà subito del fratello Useppe. Tra i due ci sarà fin da subito un legame fortissimo. Ha un rapporto speciale anche con la mamma che subisce l’esuberanza di questo ragazzo. Prima si arruolerà con l’esercito fascista, poi diventerà un partigiano. Il suo destino è segnato. L’appuntamento con la prima puntata de La Storia è per stasera alle 21:30 circa (QUI trama, cast e numero puntate). La drammatica storia di Ida, Useppe e Nino è pronta a far commuovere il pubblico di Rai1.