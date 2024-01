Mattino 5, ospite vittima dell’odio social: la confessione a Francesco Vecchi

Annarita Briganti ha rivelato oggi in diretta di essere vittima dei leoni da tastiera

Oggi il collega di Federica Panicucci ha deciso di dedicare ampio spazio al caso legato alla ristoratrice Giovanna Pedretti, che pare si sia tolta la vita dopo tutte le polemiche scoppiate sui social:

“Aveva pubblicato una recensione sul suo ristorante in cui si diceva ci fosse stato un episodio di omofobia…Sono poi state avanzate dubbi sull’autenticità della recensione da parte di alcune persone, tra cui pure Selvaggia Lucarelli…Questo ha fatto scattare un’ondata a cui questa donna non ha retto…”

A questo punto il presentatore di Mattino Cinque ha voluto chiedere agli ospite in collegamento la loro opinione su tutta questa faccenda. E tra loro è intervenuta la Briganti, la quale non ha nascosto di essere stata a sua volta presa di mira dai cosiddetti leoni da tastiera: “Io ci sono passata due volte nella shitstorm…”

Mattino 5, l’ospite è stata costretta a denunciare le persone che l’hanno presa di mira sui social

Successivamente Annarita Briganti ha rivelato che la cosiddetta shitstorm non entra nel merito, ma si limita solo a fomentare la valanga di odio nei confronti del malcapitato. Motivo per cui l’ospite, essendo stata presa di mira a sua volta sui social, ha rivelato in diretta a Francesco Vecchi di essere stata costretta a querelare:

“La shitstorm, soprattutto se sei donna con delle aggravanti, diventa una valanga di odio che tu non sai come gestire…Io un anno e mezzo fa ho fatto una denuncia…”

Difatti quest’ultima ha confessato che addirittura la Digos è stata costretta ad intervenire: “Tutto è successo per un mio tweet…Noi siamo in democrazia ed esprimo liberamente un’opinione, facendolo pure per lavoro…”

Francesco Vecchi, la sua ospite ha dichiarato di stare ancora aspettando giustizia

Annarita Briganti ha poi rivelato al conduttore di Mattino Cinque, il quale ieri mattina ha espresso tutta la sua indignazione per un recente fatto di cronaca, di star ancora aspettando che venga fatta giustizia:

“Da un anno e un mese sto aspettando che venga fatta giustizia, ma intanto questi violenti continuano ad imperversare contro persone che possono avere una reazione diversa…”

Quest’ultima ha inoltre confessato di credere che purtroppo il pensiero di farla finita nel momento in cui ci si trova invischiati in queste shitstorm non sarebbe poi così raro, anzi: “Il pensiero di farla finita purtroppo quando ti trovi in mezzo lo fai…” Per tale ragione ha dichiarato di pensare che chi comunica deve rendersi sempre conto della responsabilità che ha.