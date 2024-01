Montalbano tornerà, ma non sarà più Luca Zingaretti: Riondino al suo posto

Montalbano continuerà la sua vita in tv, ma non più con il volto di Zingaretti

Una delle fiction di maggior successo della Rai è senza ombra di dubbio Il commissario Montalbano. Certo, Don Matteo è fortissima, ma non può contare sul fascino del famoso commissario che ha il volto di Luca Zingaretti e che è nato dalla penna di un romanziere che nella sua vita è stato molto prolifico come Andrea Camilleri. Peccato che l’attore romano abbia deciso di dire addio al personaggio nel 2021 lasciando tutto il pubblico sgomento, dato che il successo ottenuto è enorme. Morti Camilleri, il regista della serie (Albrto Sironi e lo scenografo), non avrebbe più senso tornare, eppure la Rai non vuole rinunciarci, e come è scritto sul settimanale DiPiù Tv ecco le parole della direttrice di Rai Fiction: “Stiamo ragionando sull’ipotesi di serialità anche senza Zingaretti”.

Michele Riondino considerato perfetto per una nuova stagione del Commissario Montalbano

Quindi chi potrebbe sostituire Luca Zingaretti negli eventuali nuovi episodi della serie Il commissario Montalbano? D’altronde la Rai non può permettersi di prendere un prodotto audiovisivo così importante che sbanca l’auditel ogni volta che va in onda, che sia in replica oppure no, quindi come riporta il settimanale sopracitato le voci di corridoio in Rai vorrebbero al posto di Luca Zingaretti proprio Michele Riondino, che ha già interpretato il personaggio nello spin-off Il giovane Montalbano tra il 2012 e il 2015. Oggi Riondino ha 44 anni, quindi l’età giusta per interpretare Montalbano e poter continuare la serialità dopo aver messo in discussione il suo futuro.

La Rai non può rinunciare alla fiction. Indiscrezioni: “Il commissario rivivrà grazie a Riondino”

Una cosa è certa: la Rai non può rinunciare a Il commissario Montalbano e per fortuna non deve andare troppo lontano per cercare qualcuno che vada a sostituire Luca Zingaretti, che con il personaggio che gli ha dato così fama ha chiuso. Infatti il volto di Michele Riondino sarebbe perfetto, ancora di più ora che si è fatto conoscere per I Leoni di Sicilia dove ha recitato al fianco di una bellezza come Miriam Leone. Le voci di corridoio si fanno sempre più insistenti: “Montalbano rivivrà grazie a Riondino”. Il pubblico è pronto ad accoglierlo nei panni del commissario più amato della tv italiana: gli ascolti sarebbe assicurati.