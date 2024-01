Paola Caruso (Bonas di Avanti un altro) svela: “Soffro di attacchi d’ansia”

La Bonas di Avanti un altro ha confessato di soffrire di attacchi d’ansia: “Spesso non riesco a dormire”

Purtroppo la vita di Paola Caruso non è delle più semplici: non è stata fortunata in amore e da un anno suo figlio Michele non è più lo stesso da quando gli è stata causata una grave lesione del nervo sciatico mentre si trovavano in vacanza in Egitto. È vero, la medicina fa dei passi da gigante, come le hanno ripetuto sia Paolo Bonolis sia Sonia Bruganelli, ma la speranza rischia di venire meno quando ci si rende conto che “il danno alla gamba è permanente”. Paola Caruso non sta bene, nonostante sia tornata a lavoro ad Avanti un altro: “Soffro di attacchi d’ansia e spesso non riesco a dormire la notte”, come ha raccontato lei stessa in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv.

Paola Caruso devastata per via di suo figlio Michele: ha una gamba paralizzata

Come ha detto Paola Caruso, che è tornata a ricoprire il ruolo di Bonas ad Avanti un altro, “a livello psicologico sono devastata”, quindi aveva bisogno di un certo tipo di leggerezza, quindi ha accettato di tornare dove tutto ha avuto inizio, anche perché in questo momento delicato della sua vita non ce l’avrebbe fatta ad accettare un programma troppo impegnativo. Suo figlio Michele è la sua vita, ma per via del danno che ha subito alla gamba (“paralizzata”), le gioie si assottigliano, anche perché non può togliersi il tutore e le conseguenze sulla crescita sono devastanti. Forse Paola Caruso potrebbe stare meglio se riuscisse a trovare un uomo giusto per lei.

Avanti un altro: Paola Caruso vorrebbe tornare a innamorarsi

Ora che il lavoro è tornato a essere sicuro, Paola Caruso vorrebbe tornare a innamorarsi, anche perché il suo cuore non batte per qualcuno da sette anni, ed è disperata per il figlio. Ma come dovrebbe essere il suo uomo ideale? Lei ha confessato che dovrebbe essere bello, moro, intelligente, simpatico, veloce e sveglio. Non le interessa un uomo che le dia una mano con il figlio Michele, perché sono solo loro due contro il mondo, ma vorrebbe vivere un’importante storia d’amore al di fuori della sua famiglia, “come se fosse il mio angolo di paradiso”, una sorta di oasi felice. Infine la Bonas di Avanti un altro ha criticato duramente Barbara d’Urso, che l’ha invitata spesso a Live Non è la d’Urso per parlare delle sue sfortunate vicende sentimentali.