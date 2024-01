Paola Caruso non smette di pregare per suo figlio: “Spero in un miracolo”

Paola Caruso spera possa accadere un miracolo a suo figlio Michele

Un genitore non si arrenderà mai di fronte a una brutta notizia che riguarda suo figlio. Continuerà a lottare con le unghie e con i denti, come ha fatto Paola Caruso, e come continua a fare giorno dopo giorno. È tornata a lavorare in tv per se stessa, certo, ma anche per continuare ad assicurare un bel futuro al figlio Michele che sta passando il periodo più difficile di sempre dato che non potrà più togliere il tutore, e che questo gli potrebbe causare dei problemi mano a mano che crescerà. Come ha confessato al settimanale TeleSette la Bonas di Avanti un altro non smette di pregare per lui: “Nutro la speranza di un miracolo. Spero torni a stare bene, il resto non importa”.

La Bonas di Avanti un altro sogna di diventare opinionista dell’Isola dei Famosi

Paola Caruso non è solo Avanti un altro, infatti ha anche partecipato due volte a L’Isola dei Famosi (una volta di essere in Spagna), e ha confessato che a lei ì reality show portano fortuna, basti pensare che a Pechino Express ha scoperto di essere incinta di suo figlio Michele. Ma qual è uno dei suoi sogni professionali? Sicuramente diventare opinionista dell’Isola dei Famosi. Non un sogno così irraggiungibile considerando gli altri volti che si sono seduti in studio a commentare da bordo campo le vicende dei naufraghi in Honduras. Tutto è in divenire per l’edizione 2024 quindi oltre a Vladimir Luxuria (si mormora sempre di più che possa prendere il timone al posto di Ilary Blasi) potrebbe sempre farsi spazio proprio Paola Caruso, che lo desidera così intensamente.

Avanti un altro: nessun concorrente ha il coraggio di corteggiare Paolo Caruso

Ad Avanti un altro la bella e bionda Paola Caruso ricopre il ruolo di Bonas ovvero di femme fatale che scioglie i nervi dei concorrenti con un piccolo massaggio alle spalle e alla schiena. Ma la domanda sorge spontanea: possibile che nessuno dei concorrenti arrivi mai a corteggiarla? È stata lei a rispondere questa domanda sempre al suddetto settimanale: “Nessuno. Pensano che io sia irraggiungibile quando al di là del mio aspetto sono la ragazza più semplice del mondo”. Da quando è tornata in televisione nel ruolo che le ha dato così tanta fortuna si sente molto meglio (nonostante gli attacchi d’ansia di cui soffre) e ultimamente ha anche confessato su Paolo Bonolis qualcosa di molto interessante.