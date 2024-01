Pierluigi Diaco: “Stacchiamo il collegamento”, minuto di silenzio a Bella Ma’

Pierluigi Diaco interrompe il collegamento e fa fare un minuto di silenzio

Oggi a Bella Ma’ l’atteggiamento scanzonato che caratterizza il programma che ha sì una scaletta, ma cede spesso al demone benevolo dell’improvvisazione, non c’è stato almeno nella prima parte, perché si è deciso di dedicare uno spazio al ricordo del grande campione Gigi Riva i cui funerali sono proprio oggi alla Basilica di Bonaria. Il feretro ha lasciato lo stato di Cagliari, dove da ieri alle ore 14.00 era allestita la camera ardente e davanti alla Basilica ha ricevuto l’applauso e il grande affetto del pubblico che ne ha sempre seguito le gesta. Proprio Pierluigi Diaco era in collegamento con i funerali quando ha deciso di interromperlo per rispetto dell’orazione funebre.

Funerali di Gigi Riva: a Bella Ma’ l’ultimo saluto al grande campione

Pierluigi Diaco era in collegamento con un’inviata di Bella Ma’ per seguire i funerali di Gigi Riva e ascoltare le parole della folla assiepatasi per salutarlo per l’ultima volta. “Stacchiamo il collegamento e facciamo un minuto di silenzio”, anche per rispetto di tutte quelle persone che avevano piacere a seguire l’orazione funebre che si è tenuta alle 16.00 in punta quando è arrivata la salma. Conosciuto da tutti come Rombo di Tuono, Gigi Riva ha lasciato questo triste mondo lunedì sera in seguito a un peggioramento maturato dopo un malore di tipo cardiaco. Oltre al suo impegno nella Nazionale, riuscì a portare il Cagliari a vincere uno scudetto.

Bella Ma’, il conduttore scherza: “Questo è per Blob e Antonio Ricci”

Dopo una parte dedicata al ricordo del calciatore Gigi Riva ecco che a Bella Ma’ su Rai2 si è parlato dei nonni, quelle meravigliose figure che a volte sostituiscono i genitori e altre volte vanno a rafforzare l’idea dell’amore come forza incontrastabile. Ospite la cantante Wilma Goich, che si è interfacciata sia con la Generazione Z sia con quella dei cosiddetti Boomer, oltre ad aver incantato il pubblico con un canzone. Prima dell’esibizione, però, Wilma ha fatto degli esercizi vocali che rischiavano di essere interpretati come delle pernacchie. Pierluigi Diaco si è molto divertito tanto che li ha fatti fare in sincrono con tutti i presenti in studio per poi concludere così: “Per Blob e Antonio Ricci!”, anticipando forse la classifica dei Nuovi Mostri il venerdì sera a Striscia La Notizia (poco prima della nuova puntata di Ciao Darwin 9). Intanto Diaco due giorni fa ha svelato come farebbe il suo Sanremo, lasciando di stucco il pubblico.