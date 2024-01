Un posto al sole, anticipazioni 10 gennaio: Roberto scopre la bugia di Diego

Anticipazioni Upas di mercoledì 10 gennaio: i sospetti di Diego sui Ferri

Un posto al sole diventa sempre più avvincente. Gli abitanti di Palazzo Palladini non fanno annoiare i telespettatori di Rai3. Cosa succederà nella puntata di domani 10 gennaio? Terrà ancora banco la vicenda di Ida e Diego. Nell’episodio andato in onda ieri sera Ida, grazie al telefono nascosto dal papà, è riuscita a chiamare Diego ma la linea era disturbata quindi ha capito solo che ha bisogno di aiuto ma non che è tenuta prigioniera dalla sua famiglia. Diego è andato a chiedere notizie a Marina e Ferri. I due hanno cercato di rassicurarlo e, forse, pensano di esserci riusciti ma il figlio di Raffaele è diventato ancora più sospettoso. Intanto Magda, la zia di Ida, le ha levato il telefono e l’ha fatta tornare in camera sua. Luca ha avuto una nuova dimenticanza: Rosa gli aveva chiesto di controllare il sugo e di spegnerlo dopo dieci minuti ma lui l’ha fatto bruciare. Intanto è tornata Giulia dalla Sicilia a fargli tornare il buonumore. Filippo ha cercato di appianare le divergenze tra Michele e Micaela. Nella puntata di stasera di Upas Diego ha deciso di indagare sulla vicenda di Ida.

Un posto al sole, trama 10 gennaio: Diego e Raffaele mentono a Ferri e vanno in Polonia

Luca si è fatto prendere dall’angoscia e dalla malinconia. Nunzio, per dimenticare Rossella che sta per sposarsi con Riccardo, ha cercato di nuovo Diana ma la donna si è già legata a un altro. Un nuovo trauma per Nunzio quindi. Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole del 10 gennaio rivelano che Roberto scoprirà che Diego e Raffaele hanno mentito sulla destinazione del loro viaggio e sono partiti per la Polonia. Marina proporrà al marito di prendere il primo volo per la Polonia e salvare il salvabile. Mariella deciderà di vendicarsi di Micaela. Serena è stanca dei continui scontri con la vigilessa.

Anticipazioni Un posto al sole di domani: Alberto in difficoltà con Federico

Le anticipazioni del 10 gennaio di Upas rivelano ancora che Alberto comincerà ad avere delle difficoltà con la gestione di Federico. Clara è disperata, non sa stare senza suo figlio. Giulia e Rosa proveranno a risollevarle il morale. Viola continuerà ad avere problemi di comunicazione con suo figlio Antonio che a malapena le rivolge la parola da quando ha saputo della sua storia con Damiano. L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì alle 20:45 circa su Rai3.