Attore Califano, Leo Gassmann: “Grande lavoro fisico per assomigliargli”

Califano, Alessandro Gassmann: “Ho dovuto fare un grande lavoro per assomigliargli”

Califano, il film sulla vita di Franco Califano va in onda questa sera su Rai Uno e segna il debutto come attore di Leo Gassmann. Il figlio di Alessandro che si è fatto strada nel mondo della musica con la partecipazione prima ad XFactor e poi a Sanremo si cimenta ora nella recitazione vestendo i panni del grande cantautore romano noto come il Califfo, un ruolo per nulla semplice per un debuttante. È lo stesso Leo Gassmann a raccontare come si è preparato per interpretarlo in una dichiarazione riportata sulle pagine del settimanale Dipiù.

Questa è la prima volta che mi cimento con la recitazione e mi sono preparato tanto. Perché per diventare Franco Califano non ho dovuto solo cantare, ma anche fare un grande lavoro fisico per assomigliargli.

Ha riferito il cantante che ha poi aggiunto di aver chiesto dei consigli a suo padre Alessandro quando ha accettato di prendere parte a questo progetto molto difficile.

Leo Gassmann: “Papà mi ha detto sei pazzo ad accettare di interpretare Califano”

Leo Gassmann, dunque, ha detto di aver chiesto consiglio a suo padre Alessandro che svolge il difficile lavoro dell’attore da tanto tempo ed ha molta esperienza alle spalle per poter riuscire al meglio in questo ruolo. Il giovane cantante ha rivelato cosa gli ha risposto il suo papà in merito: “Mi ha detto sei pazzo a debuttare con un progetto del genere, è una cosa complicatissima”. Ha aggiunto che lo ha fatto per prepararlo alla difficoltà del ruolo, in quanto, il confronto con un mostro sacro come Franco Califano è un banco di prova davvero difficile per un attore esordiente. A tal proposito, il piccolo Gassmann ha rivelato di essersi preparato molto per calarsi in questo ruolo, di aver studiato a fondo le canzoni del Califfo, le poesie ed i monologhi. Inoltre ha detto di aver conosciuto persone a lui vicine che gli hanno raccontato molte cose di lui e che ha fatto un lavoro fisico importante andando in palestra sei giorni a settimana per tre settimane e perdendo sei cali. Come se non bastasse ha anche camminato su dei tacchi per sembrare più alto ed ha lavorato sul canto per rendere la sua voce il più possibile simile a quella di Califano (qui trama e cast del film).

Leo Gassmann: “Mi piacerebbe intraprendere anche la carriera da attore”

L’erede di casa Gassmann, dopo aver parlato di tutto ciò che ha fatto per prepararsi ad interpretare Franco Califano ha espresso un suo desiderio. Leo che fino a poco tempo fa sembrava volesse restare lontano dal mondo della recitazione, a quanto pare ha cambiato idea. Il cantante, infatti, ha detto che per lui questo è un momento bello ed emozionante che gli fa ritrovare le sue radici e che gli fa piacere quando gli dicono che in lui rivedono il nonno Vittorio. Inoltre ha riferito che gli piacerebbe intraprendere una carriera da attore senza però abbandonare la musica e che aspettava soltanto l’occasione giusta e di aver fatto diversi provini per ottenere questo ruolo.