Azzurra, figlia di Sandra Milo a Verissimo: “Aveva un cancro incurabile”

“Cancro incurabile e non operabile”: ecco com’è morta Sandra Milo

Negli scorsi mesi c’è stato un lutto che ha sconvolto il mondo del cinema e della televisione: è morta Sandra Milo e negli ultimi attimi della sua vita ha deciso di dire a pochi intimi delle sue condizioni proprio perché non voleva che il pubblico la ricordasse sul viale del tramonto. E il pubblico l’ha ricoperta di affetto quando è passata a miglior vita. Nel frattempo a Verissimo sua figlia Azzurra De Lollis ha raccontato che sua madre aveva un cancro ai polmoni “incurabile e non operabile”, tanto che i medici le hanno dato solo tre/sei mesi di vita.

Azzurra De Lollis svela: “Mia madre Sandra non aveva paura di morire”

Sandra Milo era una splendida attrice e una bellissima persona, e ce ne sono sempre meno nel mondo dello spettacolo. “Mia madre non aveva paura di morire” ha raccontato la figlia Azzurra a Verissimo e infatti ha “sempre sorriso e non ha mai pianto” e ha cercato di non far pesare le sue condizioni di salute ai suoi amati figli. E pensare che in televisione aveva confessato un suo desiderio, quello di morire dopo i suoi figli, per poter tenere loro la mano. Ora come ora Azzurra, che non ha mai smesso di piangere, vuole andare via dalla casa dove viveva con sua madre perché i ricordi sono troppo forti. Nel corso della trasmissione è stato ospite anche Gianni Sperti e sua sorella, che ha parlato dell’amore tossico.

Verissimo, la figlia di Sandra Milo: “Alcuni suoi colleghi non li ho visti in chiesa”

Quando muore una personalità del mondo dello spettacolo molti si riversano in chiesa per mostrare il proprio volto alle telecamere, atteggiandosi a Madonne addolorate, salvo poi non scrivere neanche un singolo messaggio alla famiglia per porgere delle sincere condoglianze. L’ipocrisia, nel momento della morte, viene fuori in tutta la sua puzza infernale. “Alcuni suoi colleghi non li ho visti in chiesa” ha raccontato la figlia di Sandra Milo da Silvia Toffanin, “anche se c’erano Mara Venier, Eleonora Daniele e Alberto Matano” (e ha citato la corona di fiori mandatele dalle redazione di Verissimo). E Azzurra De Lollis ci ha tenuto a dire di aver ricevuto dei messaggi privati da parte di Sabrina Ferilli e di tantissime persone comuni che hanno amato sua madre come attrice e come persona. Maria Grazia Cucinotta (che condivideva l’agente con Sandra Milo) si è subito operata per farle fare una biopsia e poi anche Pino Insegno “si è attivato subito per mia mamma”. E come vuole che sua madre sia ricordata? “Come una persona libera, generosa e candida. Anche quando ha sbagliato l’ha fatto con necessità, mai con la consapevolezza di fare volutamente un errore”.