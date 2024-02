Fiction Mameli: trama, cast, quante puntate, dove è stata girata, storia vera

Mameli: trama della fiction sull’autore dell’inno d’Italia

La Rai punta ancora su un racconto storico e dopo il successo delle serie La Storia e La lunga notte, manderà in onda tra stasera e domani la miniserie Mameli-il ragazzo che sognò l’Italia. La serie prodotta da Pepito Produzioni e Rai Fiction con il supporto del Ministero della Cultura per la regia di Luca Lucini e Ago Panini fa un ritratto autentico dell’autore dell’inno d’Italia. Mameli, nel 1847, dopo aver perso la donna che amava, incontra Nino Bixio e ritrova la voglia di vivere entrando a far parte della società segreta Entelema composta da giovani che coltivano il sogno di liberare l’Italia dagli austriaci e dai regimi conservatori. Il giovane poeta compone Il canto degli Italiani che passa di bocca in bocca alla velocità della luce e viene cantato per la prima volta da trentamila compatrioti alla manifestazione dell’Oregina. Tutto ciò spinge Mameli ed i suoi amici ad imbracciare le armi e partire per Roma dove nel 1849 perde la vita a causa di un’infezione contratta a seguito dell’amputazione di una gamba, dopo il ferimento subito nei combattimenti per difendere la città dall’assedio dei francesi.

Mameli: il cast della miniserie Rai

Mameli-il ragazzo che sognò l’Italia è stata girata tra Genova e Roma nei luoghi in cui ha vissuto l’autore del nostro inno nazionale ed in cui ha fatto la storia. Il cast della miniserie vede un giusto mix tra esperienza e gioventù. Il ruolo del protagonista, infatti, è affidato a Riccardo De Rinaldis Santorelli al suo primo ruolo da protagonista. Giorgio Mameli, invece, ha il volto di Neri Marcorè che è stato protagonista di diverse serie di successo. Nino Bixio è interpretato dal giovane Amedeo Gullà mentre Padre Sinaldi è il famosissimo Luca Ward. Inoltre a vestire i panni di Geronima Ferretti, il grande amore di Mameli è Barbara Venturato. Infine, Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi sono rispettivamente Pierluigi Pasino e Maurizio Lastrico.

Mameli: anticipazioni prima puntata 12 febbraio

La prima puntata di Mameli ci porta nella Genova del 1847 quando Goffredo Mameli, diciannovenne, ad una festa di ballo, conosce la marchesina Geronima Ferretti e se ne innamora all’istante. I due, ben presto, scoprono di condividere gli stessi ideali, ma la madre della giovane ha idee diverse e manipolata dal gesuita Padre Sinaldi, ostacola la loro unione. Il giovane Mameli, a quel punto, deve affrontare la perdita dell’amata, ma l’inaspettato incontro con Nino Bixio gli restituisce voglia di vivere ed entra a far parte della società segreta Entelema guidata da giovani rivoluzionari genovesi. Insieme a loro organizza manifestazione e involontariamente ne diventa il leader e grazie al loro entusiasmo, riprende la penna in mano e compone l’Inno che lo consacra alla storia e che anima la manifestazione dell’Oregina dove viene cantato da oltre trentamila persone sulle note di Michele Novaro. In seguito, alla notizia dell’insurrezione di Milano contro gli austriaci, nel marzo del 1848, Goffredo ed i suoi amici partono per la Lombardia ed imbracciano le armi sperimentando di persona e per la prima volta il conflitto bellico.