Gerri serie tv, su Rai1 arriva un nuovo ispettore: trama, cast, quando inizia

Quando inizia la nuova fiction di Rai1

Trascorsa la settimana di stop dovuta al Festival di Sanremo il settore delle fiction Rai ha ripreso vita tra produzioni nuove (come Gloria), altre riprese (come Doc) e con nuove stagioni di prodotti già consolidati (come Makari). Stando a quanto riporta Davide Maggio proprio alla fine di Makari arriverà la nuova serie tv Gerri a cui pare sia destinata la serata settimanale della domenica. Per l’esattezza la data del debutto sarebbe fissata a domenica 7 aprile. Nel dettaglio andranno in onda altre tre puntate di Makari fino a domenica 10 marzo, mentre poi domenica 17 marzo è previsto un film, il 24 marzo una partita di calcio della Nazionale e, infine, domenica 31 marzo è Pasqua. Dalla settimana successiva arriverà invece la nuova fiction.

Trama della serie tv Gerri

Dopo aver dunque appurato la data d’inizio della nuova serie tv, riportata da Davide Maggio, scopriamo la trama. La storia ruota attorno a Gregorio Esposito, detto Gerri, un ispettore napoletano di origine Rom, interpretato da Giulio Beranek, di soli 30 anni. Dall’aria sfuggente l’ispettore lavora in Puglia ed ha un grande fascino sulle donne. Tuttavia la sua corazza nasconde in realtà un passato doloroso che lo rende inquieto e che i telespettatori scopriranno puntata dopo puntata. Proprio a causa del suo dolore Gregorio si butta con anima e corpo nelle indagini e spesso finisce per lasciarsi assorbire perdendo il distacco necessario. Questo suo modo di fare lo porta ad essere in conflitto con il capo della Squadra Mobile e suscita le invidie dei colleghi. Come sempre non mancherà nella storia una vicenda sentimentale, casi intricati da risolvere e buoni amici su cui contare che allieteranno la trama.

Il cast di attori della fiction Gerri

Ad interpretare dunque il protagonista c’è l’attore Giulio Beranek alla sua prima prova da protagonista in una serie tv. Il suo però non è un volto sconosciuto al pubblico delle fiction italiane. E’ stato infatti, tra le tante, nel cast della fiction di Rai1 di grande successo “Tutto può succedere”, nel 2020 in “Vivi e lascia vivere” con Elena Sofia Ricci e, infine, in “Christian”. Nella nuova fiction di Rai1 in partenza domenica 7 aprile ci sono tanti altri attori noti come Valentina Romani (Mare fuori, La porta rossa); Irene Ferri (Che Dio ci aiuti, Fosca Innocenti); Carlotta Natoli (La compagnia del cigno, Il silenzio dell’acqua) e Massimo Wertmuller (Mina Settembre, Noi). Le puntate previste sono quattro e la serie è tratta dai romanzi di Giorgia Lepore. La regia è di Giuseppe Bonito.