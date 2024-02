Mad in Italy chiude: “Meritava più successo”, ardua la sfida con GF e fiction

Per Mauro Coruzzi il programma Mad in Italy meritava più successo

I programmi aprono, chiudono, vengono cancellati prima del tempo oppure dimenticati. È il destino della televisione: fagocitare ed espellere in un ciclo continuo personaggi sempre più diversi, ma negli ultimi anni c’è stato un cedere alla nostalgia, illudendosi che certi programmi del passato possano essere riportati in auge nella contemporaneità. Made in Sud è stato un titolo forte e per l’occasione Rai2 ha deciso di rinominarlo Mad in Italy e affidare la conduzione a Elisabetta Gregoraci e Gigi & Ross. Com’è andata? Come scrive Mauro Coruzzi nella rubrica I protagonisti della Tv visti da Platinette (sul settimanale DiPiù Tv): “Meritava più successo. Gli ascolti non sono all’altezza della sua qualità”. Purtroppo avere fiction e soprattutto il Grande Fratello contro non è una sfida ardua da superare.

Elisabetta Gregoraci e Gigi&Ross: cosa pensa l’esperto di tv

A condurre il programma comico Mad in Italy è la showgirl Elisabetta Gregoraci (forte di Battiti Live e dell’affetto del pubblico) insieme a Gigi & Ross, duo comico che sembra essere rinato dopo la loro apparizione a GialappaShow su Tv8 che si spera possa tornare prestissimo in onda al fine di far divertire davvero un pubblico che ha bisogno di ridere. Il simpatico trio aveva già condotto Made in Sud e qui lo si è ritrovato più affiatato che mai. Ma cosa ne pensa l’esperto di tv Mauro Coruzzi? “Elisabetta è in perfetta forma” ed è in forma anche il suo rapporto con Gigi e Ross, che “la prendono bonariamente in giro”. Insomma, non le viene risparmiato nulla, ma lei non deve curarsi degli invidiosi.

Mad in Italy: premiati Paolo Conticini e Leonardo Fiaschi

Quindi non solo Elisabetta Gregoraci appare in forma alla conduzione di Mad in Italy, che chiude proprio stasera con l’ultima puntata su Rai2, ma anche Gigi e Ross sembrano essere rinati da quando sono ricomparsi nel programma comico della Gialappa’s Band (con la conduzione del Mago Forrest). Però un programma come quello di Rai2 si regge sulla spalle dei suoi comici tra cui Leonardo Fiaschi che è in grado di imitare Mahmood, il governatore della Campania Vincenzo De Luca e anche i Negramaro. Da segnalare anche l’ospitata di Paolo Conticini (forte del successo di Cash or Trash sul Nove), che ha divertito il pubblico senza per questo esagerare. Ha avuto particolarmente successo la parodia di Ballando con le stelle con una sola coppia partecipante oltre all’interpretazione di una sessuologa particolarmente ironica.