Makari 3, anticipazioni terza puntata: colpo inaspettato per Marilù

Makari 3, anticipazioni terza puntata del 3 marzo: le new entry creano scompiglio

La terza e penultima puntata di Makari 3 andrà in onda su Rai1 domenica 3 marzo prima del gran finale del 10 marzo. Lo “sbirro di penna” più famoso della tv creato da Gaetano Savatteri non ha perso il suo fascino visti gli ascolti della prima puntata di domenica scorsa. Nella prima puntata della fiction con Claudio Gioè abbiamo ritrovato Saverio Lamanna determinato a non occuparsi più di casi di omicidio e a non scrivere più romanzi gialli. Il suo “fioretto” è durato poco: due sue ex fidanzate l’hanno coinvolto in un caso di omicidio che, come al solito, ha risolto brillantemente con l’aiuto di Piccionello e della sua fidanzata Suleima. Saverio è stato invitato a tenere delle lezioni sul poliziesco in un liceo di Makari. La proposta è arrivata dalla professoressa Michela Pacino che è un’accanita lettrice dei suoi romanzi. Tra i due è scattato subito un bel feeling. Suleima si è ingelosita e ha chiamato Giulio, suo ex compagno di Università ed ex fidanzato. L’ha ospitato a casa sua nonostante il disappunto di Saverio. Anche Piccionello si è innamorato: la nuova cuoca di Marilù gli fa battere forte il cuore.

Anticipazioni Makari 3, trama terza puntata: cresce la complicità tra Saverio e Michela

Nella seconda puntata di Makari 3 andata in onda stasera si è consumato un efferato delitto a Gibellina. Saverio Lamanna è stato chiamato a fare da moderatore a un convegno in questa città distrutta da un terremoto nel 1968. La conferenza è stata però subito interrotta da un litigio al termine del quale è stato ucciso Leone, l’organizzatore dell’evento. Saverio e Piccionello hanno iniziato ad indagare su un mistero che affonda le sue radici proprio nella tragedia del terremoto. Intanto Michela si è avvicinata sempre di più a Saverio, l’intesa tra i due cresce sempre di più. Giulio non è rimasto a guardare, il suo intento è quello di riconquistare Suleima.

Makari 3, anticipazioni terza ed ultima puntata: un grande dolore per Marilù

Le anticipazioni della terza puntata di Makari 3 intitolata “Tutti i libri del mondo” svelano che Marilù ritroverà un suo vecchio amore, Nino Ardente. La loro relazione è finita da tanti anni ma l’affetto e l’amicizia sono rimasti immutati. Nino ha perso tutto, ora fa il venditore ambulante di libri usati. Marilù cerca di aiutarlo in ogni modo. Una mattina, però, andando a fargli visita troverà l’uomo morto. L’appuntamento con la terza puntata di Makari 3 è per domenica 3 marzo in prima serata su Rai1.