Makari 3, anticipazioni seconda puntata: efferato delitto a Gibellina

Anticipazioni Makari 3, seconda puntata del 25 febbraio: guai in vista per Suleima e Saverio

Ha debuttato stasera su Rai1 la terza stagione di Makari, la serie ambientata in Sicilia che ha riscosso un grande successo nelle prime due stagioni. Lo sbirro di penna creato da Gaetano Savatteri e interpretato da Claudio Gioè è entrato ormai nel cuore dei telespettatori della rete ammiraglia Rai. Cosa accadrà nella seconda puntata del 25 febbraio? I colpi di scena si susseguiranno. Nella puntata andata in onda stasera Saverio ha deciso di non scrivere mai più romanzi gialli e, soprattutto, di non ficcare il naso nei casi di omicidio. La sua passione per la letteratura è rimasta intatta ma ha cambiato direzione. Il proposito di Lamanna di non indagare più è durato ben poco. È scoppiata una faida tra due sue ex fidanzate che hanno avuto uno scontro a causa di una lite tra i rispettivi figli. Quando il marito di una delle due donne è stato trovato morto Saverio ha iniziato ad indagare con l’aiuto di Piccionello e di Suleima. Intanto sono arrivati a Makari due nuovi personaggi, Michela e Giulio.

Makari 3, trama seconda puntata: Saverio indaga su un omicidio a Gibellina

Michela è una bellissima professoressa interpretata da Serena Iansiti, Giulio è un ex di Suleima. Ad interpretarlo Eugenio Franceschini. Suleima e Saverio hanno stretto subito amicizia con i due nuovi arrivati. Ma solo Piccionello si è reso conto che Michela rappresenta un problema per Saverio che ne subisce il fascino e Giulio è un problema per Suleima perché risveglia il suo spirito artistico. Michela è una lettrice dei libri di Saverio e ha organizzato per lui un corso sul romanzo poliziesco nella sua scuola. Fra i due nascerà subito una grande intesa. Suleima con Giulio non ha condiviso solo gli anni dell’Università ma anche un percorso artistico.

Anticipazioni Makari 3 del 25 febbraio: Lamanna e Piccionello risolvono il caso di Gibellina

Dopo la questione spinosa della prima puntata, cosa accadrà nella seconda del 25 febbraio? Le anticipazioni svelano che nella puntata intitolata “La città perfetta”, Saverio riceverà un invito per partecipare a un convegno a Gibellina, la cittadina siciliana distrutta da un terremoto nel 1968. La conferenza verrà subito interrotta a causa di un evento drammatico: l’organizzatore Leone verrà ucciso. Iniziando ad indagare Saverio e Piccionello scopriranno che le radici di questo mistero affondano proprio nella tragedia del terremoto. L’appuntamento con la seconda puntata di Makari 3 è per domenica 25 febbraio in prima serata su Rai1.