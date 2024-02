Makari 3, retroscena di Claudio Gioè sulle riprese: “Faticosissime”

Claudio Gioè rivela: “È stato faticosissimo girare la terza stagione per via del clima”

Domenica scorsa è iniziata su Rai1 la terza stagione di Makari, la fiction in cui Claudio Gioè interpreta “lo sbirro di penna” Saverio Lamanna creato da Gaetano Savatteri. La prima puntata ha riscosso un buon successo, è stata seguita da 3.997.000 telespettatori pari al 22,7% di share. L’attore siciliano, intervistato dal settimanale Nuovo Tv, ha rivelato che è stato faticoso girare a Makari stavolta:

“È stato faticosissimo. Abbiamo girato in una primavera fredda e piovosa. Sembrava quasi che il clima volesse seguire il fil rouge di questa terza stagione, in cui Lamanna si cimenta nella scrittura di un nuovo tipo di romanzo, la storia di una Sicilia distopica invasa dalla nebbia e dal freddo. Durante i ciak estivi, invece, il caldo ci ha travolto, punte di 48 gradi che non ci facevano respirare”.

In Makari 3 Saverio Lamanna ha cercato di tenersi lontano dalle indagini della polizia sui casi di omicidio e altri delitti. Ma il suo proposito è durato ben poco, è stato contattato da una sua ex fidanzata e non se l’è sentita di non aiutarla. Al suo fianco, come sempre, l’insostituibile Piccionello interpretato da Domenico Centamore e la fidanzata Suleima (Ester Pantano).

Makari 3, l’attore anticipa: “Sono in arrivo colpi di scena sentimentali”

Nella prima puntata di Makari 3 (QUI il riassunto completo) i telespettatori hanno conosciuto le due new entry Serena Iansiti che interpreta Michela Pacino ed Eugenio Franceschini che veste i panni di Giulio Battistini. Anticipa Claudio Gioè sulle pagine di Nuovo Tv:

“Sono in arrivo colpi di scena sentimentali. Due mine vaganti arrivano a scombinare la vita di Saverio e Suleima. In città è arrivato l’ex fidanzato di lei, Giulio, che vuole riconquistarla. Il mio Saverio, invece, si sente attratto da un’insegnante di un liceo dove è stato invitato a fare lezione, Michela. I due hanno un grande feeling”.

Suleima e Saverio riusciranno a superare la crisi?

L’attore di Makari 3 svela cosa gli piace della sua Sicilia

Esattamente come Saverio Lamanna, anche Claudio Gioè è tornato in Sicilia dopo aver vissuto per tanti anni a Roma. Ha svelato cosa gli piace di più della sua terra: “I ritmi lenti, rilassati. E una dimensione di libertà regalata dal mare che separa la Sicilia dal resto del Paese. Nonostante i problemi, questa è una terra che aiuta a fare un viaggio dentro se stessi”. L’appuntamento con la seconda puntata di Makari 3 è per domenica 25 febbraio in prima serata su Rai1 (QUI le anticipazioni).