Makari 3, prima puntata: riassunto, streaming e dove vedere la replica

Makari 3, prima puntata di ieri sera: streaming e dove vedere la replica

Ieri sera è iniziata su Rai1 la terza stagione di Makari. La serie ambientata in Sicilia con i suoi panorami mozzafiato è molto amata dai telespettatori che si sono appassionati alle vicende di Saverio Lamanna, un giornalista scrittore che è tornato a casa sua dopo diverso tempo e che, suo malgrado o forse no, finisce sempre a indagare su casi di omicidio. Stavolta aveva deciso di non indagare più su casi di omicidio e di non scrivere mai più romanzi gialli ma il suo proposito è durato poco. Accanto a lui, come sempre, il fedele amico Piccionello (Domenico Centamore) e la sua bellissima fidanzata Suleima (Ester Pantano). La coppia sarà messa a dura prova nelle tre restanti puntate di Makari dalle due new entry: Michela (Serena Iansiti) e Giulio (Eugenio Franceschini). Chi avesse perso la prima puntata può rivederla in qualsiasi momento su Raiplay oppure in replica su Rai Premium.

Riassunto prima puntata Makari 3: guai in vista per Suleima e Saverio

Ecco il riassunto della prima puntata di Makari. Saverio è stato chiamato a tenere un corso sul romanzo poliziesco in un liceo grazie alla professoressa Michela Pacino che ha letto tutti i suoi libri. Suleima si è ingelosita e ha deciso di ospitare Giulio, un suo ex compagno di Università con cui ha avuto una storia in passato. Piccionello si è invaghito di Azrah, la nuova cuoca tunisina che lavora nella locanda di Marilù. Saverio ha rincontrato due ex fidanzate, Antonia e Serena. Lamanna all’Università era fidanzato con Antonia ma la tradiva con Serena, la migliore amica di Antonia. Le due donne hanno litigato di nuovo a causa di una lite tra i rispettivi figli. Il figlio di Serena ha rotto il setto nasale al figlio di Antonia che ha chiesto un risarcimento di 120 mila euro. Serena ha chiesto a Saverio di convincere Antonia a rinunciare al risarcimento. Il marito di Antonia, Bernardo, è stato trovato morto con un colpo di pistola in fronte, il marito di Serena è stato sospettato dell’omicidio. Saverio e Piccionello hanno scoperto che Fabrizio si è rotto il naso durante un allenamento di boxe. A quel punto Antonia ha ammesso che la denuncia era un imbroglio per raccogliere soldi, il marito ha contratto molti debiti. Intanto è stata ritrovata l’auto del marito di Antonia con abiti femminili all’interno. Antonia ha spiegato che, delusa dal marito, l’ha tradito più volte. Saverio e Michela hanno trovato delle cambiali nello studio di Bernardo. L’uomo si era affidato a uno strozzino, Gaspare. Antonia ha ammesso di essere andata a letto con lui.

Makari 3, riassunto della prima puntata: Saverio tra Antonia e Serena

Nella prima puntata di Makari 3 non sono mancati i colpi di scena. Nell’armadietto di Bernardo sono stati trovati una pistola, un costume da clown e un cellulare a cui ha risposto una donna. Si è scoperto che lei e Bernardo facevano gli animatori alle feste per bambini ma l’uomo si vergognava di farlo sapere alla sua famiglia. Antonia si è commossa nello scoprire cosa faceva il marito per vivere. Nel computer di Bernardo sono stati trovati dei video non solo del figlio Fabrizio quando era bambino ma anche dei video dove il giovane spaccia droga con altri, girati per ricattare quei delinquenti e allontanarli dal figlio. Fabrizio ha confessato che l’uomo per cui spacciava è Venturino, il suo allenatore di boxe. Bernardo ha fissato un appuntamento con Venturino che l’ha ucciso. L’uomo, che ha provato a colpire Saverio, è stato arrestato e Antonia e Serena hanno fatto pace. Giulio ha svelato al suo agente il vero motivo per cui è andato a Makari: riprendersi Suleima che è la donna della sua vita. Cosa ne penserà Saverio Lamanna? L’appuntamento con la seconda puntata di Makari è per domenica prossima in prima serata su Rai1 (QUI le anticipazioni).