Mameli, anticipazioni seconda e ultima puntata: la tragica morte di Goffredo

Mameli, trama ultima puntata 13 febbraio: Goffredo deluso dalla sconfitta

L’ultima puntata di Mameli-il ragazzo che sognò l’Italia va in onda domani 13 febbraio riprende il racconto dal momento in cui Goffredo e gli altri ragazzi dell’Entelema decidono di partire per Milano per unirsi alle rivolte della prima guerra d’Indipendenza. La suddetta guerra non termina come sperato e tutti coloro che hanno combattuto incappano in una terribile sconfitta che porta alla firma dell’armistizio di Salasco. Goffredo ed i suoi amici che si erano uniti alla lotta tornano dalla Lombardia profondamente delusi e cambiati dall’incontro con la morte. Tuttavia, Nino Bixio non perde l’entusiasmo e la fame di rivoluzione e così prova a coinvolgere Goffredo in una nuova spedizione. Il giovane Mameli, però, è tormentato dall’esperienza appena vissuta e turbato dall’incontro con Giuseppe Mazzini, il quale vorrebbe coinvolgerlo nel Circolo Italiano.

Mameli, trama 13 febbraio: Goffredo si imbarca per Roma

Il turbamento di Goffredo e la sua reticenza ad unirsi ad una nuova spedizione, nel corso dell’ultima puntata di Mameli in onda domani 13 febbraio, creerà per la prima volta una rottura tra lui e Nino Bixio. Tuttavia, l’ennesima azione di repressione del Governo genovese in cui muore Francesco, un carissimo amico di Goffredo, fa sì che quest’ultimo ritrovi la direzione verso cui rivolgere tutte le sue energie. Mameli (qui le dichiarazioni di Riccardo De Rinaldis), a quel punto, insieme ai suoi compagni, si imbarcherà con Garibaldi verso Roma dove il Papa è fuggito ed il potere è tornato al popolo. Ha finalmente inizio l’avventura della Repubblica Romana e Goffredo è tra gli autori della Costituzione. All’Officina metallurgica conosce Adele Baroffio, l’unica donna in grado di far battere nuovamente il suo cuore dopo la perdita dell’amata Geronima.

Anticipazioni Mameli, ultima puntata: Goffredo muore a causa di un’infezione

Le anticipazioni della seconda ed ultima puntata di Mameli rivelano che quest’ultimo e Adele discutono di politica e lavorano insieme agli articoli e ciò fa sì che la passione tra loro sbocci. Tuttavia, lo sbarco dei francesi interrompe l’idillio della neonata Repubblica che entra in guerra contro i transalpini. Goffredo, come sempre è in prima linea al fianco dell’inseparabile Nino e tra le braccia di Adele. La guerra è sanguinosa e si perdono molte vita e lo stesso Mameli nel luglio del 1849 viene ferito in battaglia e muore in ospedale a causa di una sopraggiunta infezione dopo l’amputazione di una gamba e senza sapere di aver lasciato un’impronta indelebile nella Storia dell’Italia per la quale ha lottato tanto.