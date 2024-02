Marco Carta a La volta buona: “Non sono più riuscito a partecipare a Sanremo”

Marco Carta ha confessato di aver tentato di partecipare a Sanremo senza successo

Caterina Balivo, dopo aver dedicato quasi tutta l’anteprima de La volta buona ai fatti di cronaca più rilevanti di questi giorni, ha chiamato in studio l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. In questa occasione la Balivo ha subito voluto ricordare al numeroso pubblico a casa sintonizzato sull’ammiraglia Rai che nel lontano 2009 ha vinto il Festival di Sanremo, cogliendo l’occasione per domandargli se da quella volta ha tentato di partecipare altre volte: “Dimmi…Hai mai provato a ripartecipare a Sanremo?”. E quest’ultimo ha risposto affermativamente, asserendo che purtroppo è sempre andata malissimo: “Si, ho tentato, ma è andata malissimo…”

La volta buona, l’ospite scartato a Sanremo: “Magari sono state fatte altre scelte”

Caterina Balivo ha quindi chiesto al suo ospite il motivo per cui non è stato più preso al Festival, nonostante dalla sua vittoria sia stato condotto e diretto da molti altri presentatori. E Marco Carta ha quindi cercato di non polemizzare, limitandosi a dire che forse potrebbero essere state fatte altre scelte: “Magari sono state fatte altre scelte accettabili…” E la conduttrice dell’ammiraglia Rai, la quale ieri ha bloccato un suo ospite in diretta perchè ha criticato una persona non presente in studio, ha subito fatto presente al cantante di origini sarde che forse le sue canzoni non sono piaciute: “Magari le tue canzoni non andavano bene…” Quest’ultimo ha quindi sfoggiato un bel sorriso, asserendo che potrebbe essere vero: “Magari non piacevano…Ci può stare…O magari c’era qualche altra canzone che piaceva di più…Guardiamo il bicchiere mezzo pieno…” Tuttavia Carta non ha affatto gettato la spugna, anzi: “Però bene…Uno continua, va avanti…”

L’artista non ha convinto Cristiano Malgioglio a Tale e Quale Sanremo

Successivamente Caterina Balivo ha chiesto a Marco Carta di parlare della sua partecipazione a Tale e Quale Sanremo di sabato scorso, dove si è classificato al sesto posto. E l’ospite a La volta buona non ha nascosto di non esserci rimasto particolarmente bene nel finire così in basso in classifica, cogliendo l’occasione per puntare il dito simpaticamente contro Malgioglio perchè gli avrebbe un po’ tagliato le gambe con una valutazione troppo bassa:

“E’ colpa della zia Malgy…E’ colpa sua…La zia Malgy mi ha messo basso…Capito?”.

La presentatrice gli ha quindi chiesto il motivo. E quest’ultimo ha subito risposto che non ha gradito la sua performance: “Mi diceva che ero incartocciato…” A quel punto la Balivo gli ha fatto presente di credere che se ci fosse stato il televoto la situazione sarebbe stata diametralmente opposta, visto che è sempre stato molto amato. E l’artista ha allora sfoggiato un bel sorriso in segno di approvazione. Successivamente Carta ha continuato a parlare a ruota libera della sua vita privata e della carriera.