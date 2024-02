Maria De Filippi: “Situazioni esasperate”, Barbara è troppo presa da Ernesto

Maria De Filippi a Barbara: “Stai esasperando delle situazioni”

Oggi a Uomini e Donne la padrona di casa è voluta tornare su Barbara De Santi e la sua crisi per Ernesto che ancora non vuole darle l’esclusiva, ma cosa ha detto di preciso? Ebbene stando seduta sul suo proverbiale gradino Maria l’ha analizzata, come al solito, alla perfezione: “Sono convinta che determinate situazioni che stai esasperando e sentendo tanto siano dovute a un tuo stato d’animo che appartiene al fatto che stai da sola da tanto tempo e che tutto a un tratto ti piace una persona”. Barbara si è commossa perché è stata ‘fotografata’ perfettamente dalla padrona di casa.

Barbara De Santi, commozione per le parole di Maria: “Non c’è niente che tu possa fare per tenerti una persona”

La commozione di Barbara per le parole di Maria De Filippi è nata in maniera naturale perché è come se fosse stata letta dentro davanti a tutti quanti quelli presenti in studio (e non). “Non c’è niente che tu possa fare per tenerti una persona” ha continuato Maria, dicendo che questo vale per ogni persona, per lei, per Gianni Sperti, per Tina Cipollari, per Ida Platano e per tutti quanti. E non perché si è magari arrivati alla terza età, perché le delusioni d’amore pesano sulle spalle, niente di tutto questo, semplicemente se una persona non vuole più avere una relazione, la chiude senza pensarci due volte, e non si può fare nulla per impedirlo, tranne accettarlo.

Uomini e Donne: la battuta di Maria e la sfuriata con Adriano

La puntata di Uomini e Donne di oggi (dove Orfeo se n’è andato) è continuata avendo come protagonista Maria De Filippi: subito dopo aver detto quanto scritto sopra a Barbara, si è ritrovata a ridere quando ha definito un po’ anziano un cavaliere che voleva farle conoscere. “Bell’approccio, Barbara! Ah, che bello, sei venuto a UeD proprio per sentirti dire questo”, e poi gli ha chiesto se lavorasse o “hai già un piede nella fossa?”. Poi al centro dello studio si sono ritrovati Adriano e Serena, che dopo una conoscenza approfondita, si è arrivati al fatto che per lui è nata solo un’amicizia, nonostante abbiano dormito insieme già dalla prima serata. Maria De Filippi non ha potuto non intervenire: “Si sta ribaltando il mondo. Quello che mi sconvolge è un uomo che vuole solo dormire con una donna, tante notti, senza fare null’altro. Hai ancora gli ormoni o sei già andato in andropausa?”.