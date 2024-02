Sanremo 2024, scaletta delle cinque serate: chi canterà nella prima puntata

Svelata la scaletta delle cinque serate del Festival di Sanremo 2024

Finalmente ha inizio la settimana santa di Sanremo dove l’Italia dimentica tutti i problemi del mondo e si concentra solo sulla manifestazione canora condotta da Amadeus per la quinta volta consecutiva: il Festival di Sanremo. Andiamo a vedere, ora, la scaletta delle cinque serate così da dare un quadro generale esaustivo a tutti coloro che non vedono l’ora che sia domani sera. Allora, stando alla scaletta pubblicata sul settimanale DiPiù Tv, oltre alle informazioni raccolte in questi giorni, domani martedì 6 febbraio, canteranno tutti e trenta i Big in gara così che gli spettatori possano subito farsi un’idea sui loro inediti, e voterà solo la sala stampa.

Sanremo 2024, mercoledì e giovedì co-conduttrici Giorgia e Teresa Mannino

Cosa succederà mercoledì 7 febbraio a Sanremo 2024? Se nella prima puntata ci sarà la co-conduzione di Marco Mengoni, nella seconda serata ci sarà Giorgia ad accompagnare Amadeus, e canteranno quindici dei trenta cantanti in gara, presentanti dagli altri quindici che canteranno invece nella puntata del giovedì 8 febbraio. Una trovata molto simpatica al fine di coinvolgere tutti i cantanti in una grande festa. Nella serata del mercoledì (così come in quella del giovedì) votano le radio e il televoto. Giovedì come co-conduttrice ci sarà Teresa Mannino. E gli ospiti internazionali, invece? Mercoledì ci sarà l’attore John Travolta mentre giovedì ci sarà Russell Crowe che canterà una canzone blues prima di ripartire per l’Australia dove sta girando un nuovo film.

Amadeus: cosa succederà nelle serate del venerdì e del sabato su Rai1

Nella serata del venerdì Amadeus avrà modo di presentare, insieme a Lorella Cuccarini, le cover dei trenta cantanti in gara, per una serata ancora più ricca di musica e di divertimento, anche se le critiche per quelli che hanno presentato brani loro (e non cover vere e proprie) si sono fatte sentire fin dall’annuncio. Il venerdì la votazione sarà la seguente: 34% televoto, 33% radio e infine 33% per la sala stampa. Invece nell’ultima serata, quella del sabato sera, ci sarà la co-conduzione di Fiorello (si è speso tantissimo, stando alle parole dell’amico Amadeus) e verrà incoronato il vincitore del Festival di Sanremo 2024 dopo le trenta esibizioni. Si svelerà l’intera classifica e si arriverà alla finalissima con la Top 5 con televoto, sala stampa e radio. In conferenza stampa Amadeus ha ribadito che il suo Sanremo non strizza l’occhio a nessuna fazione politica e che se qualora arrivassero i trattori a Sanremo li farebbe salire sul palco dell’Ariston.