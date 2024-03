Caterina Balivo, oggi La volta buona parte in ritardo con una puntata speciale

Caterina Balivo cede il posto a Lorena Bianchetti: cambio improvviso di programmazione

Ormai da mesi il primo pomeriggio di Rai Uno è occupato da Caterina Balivo con il suo programma La volta buona, dove intervista quotidianamente tanti personaggi dello spettacolo e tratta argomenti di stretta attualità tenendo inoltre un occhio puntato sui casi di cronaca nera più rilevanti. Si segnala che però oggi invece c’è un cambio di programma. Difatti alle 14 andrà in onda Lorena Bianchetti con una puntata speciale di A Sua Immagine dedicata al venerdì santo e alla Pasqua in generale.

La volta buona in onda con un’ora di ritardo con una puntata speciale: ecco tutti i dettagli

I fedeli spettatori del programma di Caterina Balivo non dovranno però preoccuparsi. Difatti il programma del primo pomeriggio dell’ammiraglia Rai andrà in onda anche oggi, solamente un’ora più tardi per lasciare spazio a A Sua Immagine di Lorena Bianchetti. Si segnala che comunque anche la Balivo andrà in onda con una puntata speciale. Difatti verranno trasmesse le interviste più belle di questa stagione dalle 15 alle 16 in punto, visto che poi lascerà spazio ad una nuova puntata della soap opera amatissima dal pubblico a casa Il Paradiso delle signore. Insomma oggi il primo pomeriggio di Rai Uno sarà un po’ diverso del solito. Comunque sia il programma tornerà in onda come sempre lunedì pomeriggio, nonostante il giorno festivo, con tanti ospiti e argomenti di cui dibattere.

Gli ascolti de La volta buona non decollano: ecco i dati nel dettaglio

Nonostante Caterina Balivo, che ieri ha intervistato Simona Izzo e suo marito Ricky Tognazzi, sia tornata a presiedere il primo pomeriggio dell’ammiraglia Rai dallo scorso settembre si fa presente che gli ascolti non sono mai decollati più di tanto non riuscendo a rosicchiare neppure un punto di share alla soap opera turca Terra Amara (adesso sostituita da Endless Love) e a Uomini e Donne, che anche in questa stagione tv ha fatto collezionare record su record a Maria De Filippi. La puntata di ieri de La volta buona per esempio è stata seguita da poco meno di 1 milione e 400 mila spettatori a casa con il 13.39% di share (nella presentazione i telespettatori sono invece stati quasi 1 milione e 500 mila con l’11.68% di share). Insomma ascolti non proprio esaltanti, ma che comunque pare abbiano alla fine soddisfatto i dirigenti dell’Azienda Pubblica Televisiva, visto che gira insistentemente la voce di corridoio sulla sua eventuale riconferma anche nella prossima stagione televisiva.