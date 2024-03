Domenica In, anticipazioni 31 marzo: Francesca Fagnani torna da Mara Venier

Scritto da Denis Bocca , il Marzo 29, 2024 , in Domenica In

Francesca Fagnani ospite di Domenica In il 31 marzo

Anche a Pasqua gli spettatori che terranno la televisione accesa di sottofondo mentre festeggeranno con la famiglia oppure con le persone più care potranno sintonizzarsi su Rai1 con il salotto di Mara Venier ricco di ospiti. Ma chi saranno? Stando a ciò che dice il portale TvBlog oltre alla presenza di una grande cantante per una lunga intervista, ci sarà anche spazio per la conduttrice Francesca Fagnani e per il suo programma diventato un cult ovvero Belve che tornerà il 2 aprile su Rai2 con molte personalità del mondo dello spettacolo che si racconteranno come mai prima d’ora. La conduttrice avrà modo di raccontarsi tra vita privata e professionale.

Domenica In anticipazioni: Virginia Raffaele e Antonio Albanese tra gli ospiti

Quindi a Domenica In non ci sarà solo Gianna Nannini come ospite, ma ci sarà spazio anche per la recitazione e per il cinema, infatti in studio ci sarà una coppia davvero eccezionale: si sta parlando di Virginia Raffaele (reduce dal suo show su Rai1 dal titolo Colpo di Luna) e Antonio Albanese che sono al cinema con il film di Riccardo Milani intitolato Un mondo a parte. E sempre in studio saranno attorniati da alcuni bambini che hanno preso parte a questo loro nuovo progetto cinematografico.

Gianna Nannini super ospite della puntata di Pasqua di Domenica In

La super ospite della puntata di Pasqua di Domenica In condotta da Mara Venier è la cantante rock Gianna Nannini che si racconterà oltre a presentare il suo nuovo album. Spazio ancora alla musica con ospite Sal Da Vinci che canterà ‘Vera’, successo del 1994. Dato poi che Domenica In va in onda durante la Pasqua che ognuno festeggia un po’ con chi vuole ci sarà ospite un grande amico di Mara Venier ovvero Don Antonio Mazzi (in collegamento) e poi il fondatore di PizzAut Nico Acampora, onlus che si occupa di trovare un posto di lavoro alle persone affette da autismo. In studio ci saranno proprio alcuni ragazzi di quest’associazione che si spera possa sensibilizzare la società verso l’autismo.