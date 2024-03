Mara Venier, emozione a Domenica In: “Non ho i genitori quindi mi commuovo”

La conduttrice di Domenica In si è lasciata andare alla commozione

Nella puntata di oggi di Domenica In non solo Mara Venier ha avuto in studio Il Volo, che porta la musica italiana in giro per il mondo, ma ha avuto anche la star della danza Eleonora Abbagnato, che dopo essere stata per trent’anni l’etoile dell’Opéra di Parigi, ora è direttrice della Scuola di Danza del Teatro dell’Opéra di Roma. E quando Mara ha mandato in onda un filmato dei genitori di Eleonora che esprimevano tutto il loro orgoglio per la persona che è diventata e per i risultati ottenuti, ecco che si è commossa: “Io che non ho i genitori mi commuovo. Queste sono le cose più importanti della vita, i figli e i nipoti, e quando non ci sono più ti senti monca”.

Eleonora Abbagnato legge una lettera dei figli nonostante l’avvertimento della conduttrice

Intervistata da Mara Venier, Eleonora Abbagnato ha presentato il suo documentario in onda su Rai3 e presente anche su RaiPlay, per celebrare la sua vita, la sua carriera e il suo lascito nel mondo della danza. La commozione non è mancata: prima il video dei suoi genitori, che ha fatto piangere anche la padrona di casa, e poi il video della sua ultima serata di danza a Parigi con tanto di applausi e festeggiamenti. Poi Mara Venier le ha fatto avere una lettera da parte dei suoi figli con un avvertimento: “Ho paura che ti commuovi troppo, non ti chiedo di leggerlo”. Stoica, però, la ballerina lo ha fatto ugualmente fino a un certo punto perché poi non si è più trattenuta. “Non continuare, ti prego, non voglio questo” è intervenuta Mara Venier abbracciandola stretta.

Mara Venier ospita Eleonora Abbagnato, che svela un retroscena su Carla Fracci

Ovviamente la conduttrice non poteva esimersi dallo scherzare anche con Eleonora Abbagnato quando le ha proposto una conduzione in coppia di Domenica In. La prossima edizione sarà condotta ancora una volta da Mara, comunque. Oggi Il Volo ha raccontato un fuori onda su Mara Venier e poi, dopo un piccolo spazio dedicato al dramma della corona inglese, ecco che Eleonora Abbagnato ha avuto modo di presentare un documentario su di lei e la sua carriera. In questo frangente ha svelato un retroscena su Carla Fracci: “Le ho salvato la vita. Poi c’è la storia del ‘non alzare troppo la gamba’, ma io non ascoltavo. Facevo di testa mia”, per poi chiudere dicendo che Carla Fracci aveva una personalità incredibile e che manca tantissimo a tutti.