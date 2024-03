Domenica In, Il Volo racconta il fuori onda di Mara Venier: “Smettetela!”

Scritto da Denis Bocca , il Marzo 24, 2024 , in Domenica In

Fuori onda di Mara Venier: “Ma la smettete di scrivermi le cose? Non ci vedo e sapete che improvviso”

Nella puntata odierna di Domenica In sono stati ospiti i tre cantanti de Il Volo che da quindici anni girano per il mondo portando la canzone italiana e finalmente anche i loro inediti (album in arrivo la prossima settimana). Prima di dedicare del tempo alla conduttrice e alle sue domande, però, Piero Barone ha voluto racontare un fuori onda di Mara Venier: “Noi stavamo fuori e sentivamo Mara dire Ma la smettete di scrivermi delle cose? Non ci vedo e sapete che improvviso”. Mara ha spiegato che di solito sul gobbo le scrivono fin troppe cose mentre lei pretende solo i titoli delle canzoni, per il resto improvvisa tutto.

Il Volo in rotta di collisione? Ignazio scherza: “Siamo insieme, ma in realtà siamo sciolti”

Durante la settimana del Festival di Sanremo è venuta fuori una voce insistente sulla scioglimento de Il Volo a causa di maretta tra Gianluca Ginoble e Piero Barone, che si sono scontrati durante un’intervista radiofonica. Quello che gli utenti social hanno evidenziato, oggi a Domenica In è stato detto da loro stessi: Ignazio Boschetto è colui che dà equilibrio al gruppo. Lui stesso ha scherzato come suo solito: “In pratica sono Mattarella. Siamo insieme oggi, ma in realtà siamo sciolti”. E poi guardando dritto in camera ha detto che le parole se le porta sempre via il vento.

Domenica In, Ignazio si sposa. Piero: “L’ho accompagnato a prendere l’anello, che ansia!”

Nel corso dell’intervista Ignazio Boschetto ha confermato che presto convolerà a nozze e ha raccontato un retroscena: mentre si trovavano in Germania ha chiesto al suo amico Piero di accompagnarlo a scegliere l’anello. “Che ansia, sudavo, e dovevo mantenere il segreto”, ha detto Piero, mentre Gianluca ha commentato dicendo che lo hanno escuso (lui abita in Abruzzo mentre gli due sono a Bologna). E sul finire dello spazio dedicato a Il Volo, con tanto di date per i loro concerti, oltre a un tour mondiale che li porterà anche in Cina e in Giappone, Piero a un certo punto si è alzato per andare a prendere i cartelloni del gobbo per facilitarne la lettura da parte di Mara Venier. Dopo di che li hanno stracciati e Ignazio ha urlato: “Impara a fare i cartelloni”. Un piccolo momento goliardico inframmezzato da battute e dalle solite risate della padrona di casa, che “guai a chi la tocca” come ha scritto un noto divulgatore.