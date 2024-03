Mattino 5, fuori onda sorprende Federica Panicucci: “Sono stata distratta”

Mattino Cinque, improvviso fuori onda in diretta

Oggi Federica Panicucci, dopo aver parlato abbondantemente della Famiglia Reale Inglese, visti anche gli ultimi accadimenti con relative polemiche, ha posto le sue attenzioni ancora una volta sulla strage di Altavilla. In questa occasione ha anche avuto in collegamento in diretta proprio da Altavilla l’avvocato di Giovanni Barreca per parlare della vicenda nei dettagli. Da lì a poco la conduttrice ha subito annunciato ai numerosi spettatori a casa sintonizzati a quell’ora sull’ammiraglia Mediaset di voler mandare in onda un servizio per fare il punto della situazione, ma è stata bloccata all’improvviso da un fuori onda: “Abbiamo delle novità…Adesso vi fa ascoltare Valentina Trifiletti…Cioè tutti i dettagli che emergono purtroppo dalla ricostruzione di quanto accaduto nelle ultime ore in quella villetta cosiddetta dell’orrore…” Cos’è successo? Si è sentita chiaramente una voce fuori campo dire quanto segue: “Siete carichi?”

Federica Panicucci è stata colta di sorpresa per il fuori onda

Ovviamente questa voce fuori campo ha lasciato di sasso la conduttrice di Mattino 5, che si è girata improvvisamente per capire da dove arrivasse chiedendo: “Prego?”. Dopo qualche secondo di imbarazzo la collega di Francesco Vecchi, la quale ieri mattina ha debuttato su Rete 4 alla guida del nuovo rotocalco mattutino Mattino 4, ha chiesto immediatamente scusa agli spettatori a casa per essere stata distratta: “Scusatemi tanto, sono stata distratta…” Finito questo momento di impasse la presentatrice dell’ammiraglia Mediaset ha immediatamente ripreso in mano la diretta continuando a parlare di questo argomento fino alla fine puntata di oggi.

La conduttrice ha parlato della Famiglia Reale Inglese: “Situazione piuttosto imbarazzante”

Come detto poco fa Federica Panicucci oggi a Mattino Cinque ha anche posto le sue attenzioni sulla Famiglia Reale Inglese, visto tutto quello che è successo:

“Abbiamo chiamato questo blocco ‘Imbarazzo a Corte’ perchè effettivamente è una situazione piuttosto imbarazzante…Stiamo parlando dei Reali, stiamo parlando dell’Inghilterra e di Kate Middleton…”

Poco dopo ha presentato immediatamente i vari ospiti in studio ed in collegamento. Una volta presentato tutti la collega di Francesco Vecchi non ha fatto mistero che una foto pubblicata dalla Middleton ieri ha fatto molto discutere perchè ritoccata: “E’ stata evidentemente ritoccata, alcuni direbbero taroccata…” E di questo argomento ne ha parlato per gran parte della puntata di oggi su Canale 5 fino al momento in cui ha deciso poi di aggiornare gli spettatori sul caso di cronaca nera legato alla strage di Altavilla, che ha lasciato davvero tutti gli italiani basiti.