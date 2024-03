“Mauro Coruzzi e la sua cavolata a Italia Si”, ora parla Ilaria Capponi

Scritto da Alessio Cimino , il Marzo 27, 2024 , in Personaggi Tv

Ilaria Capponi torna a parlare della battuta dell’opinionista a Italia Sì

Poco tempo fra la modella è stata ospite da Marco Liorni per parlare di disturbi alimentari contro cui ha combattuto. A quel punto Guillermo Mariotto e Mauro Coruzzi hanno fatto delle battute un po’ fuori luogo. Oggi di tutta questa faccenda è tornata a parlarne la stessa Capponi in un’intervista rilasciata al magazine Diva e Donna, asserendo che una volta finita la trasmissione ha trovato in treno Platinette, al quale ha fatto notare di aver detto una bella sciocchezza:

“Quando l’ho visto mi sono permessa di andargli vicino a dirgli sorridendo che ha detto una cavolata…”

Quest’ultima ha comunque tenuto subito a chiarire che l’opinionista del programma del sabato pomeriggio di Rai Uno ha immediatamente ammesso di aver detto una cosa che avrebbe dovuto evitare: “Lui si è scusato…Era sincero, anche se comunque quella battuta è stata sentita da mezza Italia…”

Mauro Coruzzi ha ammesso l’errore commesso nei confronti della modella

Si fa presente che la giornalista di Diva e Donna ha contatto anche l’opinionista di Italia Sì per conoscere il suo punto di vista su tutta questa incresciosa faccenda legata appunto alla sua battuta a Ilaria Capponi. E Platinette, sul quale è stata fatta circolare una fake news, non ha avuto il minimo problema a dire di aver detto una battuta poco piacevole, tanto da arrivare a dire di essere pronto alla ‘pubblica gogna’:

“Ho sbagliato, lo so…Mi metto sulla pubblica gogna se serve…E’ stata una battuta del tutto infelice…”

Quest’ultimo non ha poi nascosto di voler chiudere la faccenda qui una volta per tutte, anche perchè lo stesso Semprini (il conduttore che ha momentaneamente sostituito Liorni) ha chiesto scusa pubblicamente per l’accaduto: “Chiudiamola qui…”

La modella ha parlato di un brutto episodio legato alle prime selezioni nel mondo della moda

Tornando nuovamente all’intervista di Ilaria Capponi rilasciata a Diva e Donna si segnala che ha raccontato anche di un brutto episodio capitato proprio in occasione delle prime selezioni nel mondo della moda:

“A una delle mie prime selezioni per un lavoro da modella mi fecero alzare la gonna e un esaminatore mi disse che avevo i fianchi larghi…”

Quest’ultima ha quindi fatto presente che era già alta come adesso e pesava solo 53 chili. La giornalista del periodico di gossip ha quindi chiesto se è vero o meno che adesso la moda è un po’ più inclusiva. Tuttavia la Capponi ha immediatamente negato, asserendo che tutta questa inclusività sarebbe solo di facciata: “Si fa sfilare una modella fuori dai canoni solo per ripulirsi l’immagine…Le misure degli abiti da campionario arrivano al massimo alla taglia 40…” Insomma pare davvero ci sia ancora tanto da lavorare per un mondo del fashion più inclusivo.