Pomeriggio 5: Myrta Merlino non approva le parole dure di un’ospite su Fedez

Rosanna Cancellieri critica duramente Fedez oggi in diretta

Oggi Myrta Merlino ha spaziato tantissimo passando dalle ultime notizie di cronaca nera all’attualità. E tra i tanti argomenti non ha potuto esimersi dal porre le attenzioni su Chiara Ferragni e Fedez, il quale non molto tempo fa ha deciso di abbandonare il tetto coniugale e tornare a vivere dai suoi genitori. Il rapper in queste ultime ore ha anche pubblicato alcune su storie su instagram in cui ha parlato dei suoi primi passi nel mondo della musica. Storie queste che hanno colpito molto favorevolmente la presentatrice di Pomeriggio Cinque, ma non Rosanna Cancellieri, che l’ha criticato duramente:

“Mi dà proprio fastidio, è più forte di me…Poi perchè si è presentato senza maglietta tutto tatuato? Sta cercando in tutti i modi di prendere le distanze dalla sua situazione…Questi ricordi, le radici…Operazione simpatia…”

Quest’ultima ha poi colto la palla al balzo per sferrare nei confronti del rapper l’ultimo affondo: “E’ stato talmente arrogante, ma talmente arrogante e sprezzante che adesso questa parte mal gli si addice…”

Myrta Merlino non ha apprezzato particolarmente il giudizio della sua ospite

Il giudizio di Rosanna Cancellieri nei confronti di Fedez è stato però ritenuto dalla conduttrice di Pomeriggio 5 un po’ troppo severo:

“Io non so come mai non riesci a provare un po’ di tenerezza per Fedez…Io vedo quell’aria severa…E’ tornato alla fine un po’ alle origini…Ci può stare no? Vuole ritornare un po’ il suo sè…”

Un’altra opinionista ha poi spezzato una lancia in favore del marito di Chiara Ferragni, asserendo che magari fino a questo momento è stato costretto in un ruolo e in un ambito non suo. E’ quindi intervenuta nuovamente la Cancellieri, asserendo di credere che fino a poco tempo fa Fedez sarebbe stato invece molto felice di stare in quel mondo. La presentatrice dell’ammiraglia Mediaset, la quale è finita nel mirino Alberto Matano, si è quindi arresa sul fatto che la Cancellieri mai cambierà idea nei confronti dell’artista: “Con Fedez è proprio di una severità…Sembra quasi un’insegnante di altri tempi…”

Pomeriggio Cinque, simpatico siparietto tra la conduttrice e un altro ospite

Si segnala che in questa occasione c’è stato anche un simpatico botta e risposta a distanza tra Myrta Merlino e Davide Maggio. Cos’è successo? Durante il blocco dedicato a Fedez e Chiara Ferragni la presentatrice non ha potuto non notare la maglia viola indossata dall’ospite in diretta essendo assolutamente scaramantica:

“Davide tu lo sai che oggi ti accetto con una maglietta viola perchè ti voglio un gran bene?”

Quest’ultimo ha però immediatamente risposto che non è viola, ma lilla, anche se sotto le luci sembra il contrario: “Sei scaramantica Myrta?” E la Merlino si è quindi fatta una risata mostrando di portare con sè sempre un cornetto rosso. Insomma anche in questa diretta i colpi di scena non sono mancati.