Amici 23 Serale, Emanuel Lo stufo di Alessandra Celentano: “Ignorante”

Emanuel Lo fa la lezione alla collega che non la prende bene

Si accendono i toni nella quarta puntata del Serale di Amici 23 fin dalla prima manche. I ‘troppo buoni’ ZerbiCele pur essendosi guadagnati il boccino d’inizio tramite sorteggio hanno deciso di cederlo. Al via dunque la manche guidata dai CuccaLo che come seconda prova hanno scelto un guanto di sfida tra Sofia e Marisol sull’improvvisazione. Secondo il docente di hip hop improvvisare per un ballerino è importantissimo visto che molte audizioni si svolgono così. E a suo dire Marisol è carente perché dà solo il 60% di sé e pensa troppo ai passi. Ovviamente Alessandra Celentano non la pensa così né sulla sua allieva né sull’improvvisazione. Secondo lei infatti non si giudica un bravo o scarso ballerino dall’improvvisazione. “Stai toppando di brutto. Queste sono cose ignoranti da dire” ha detto il docente alla collega.

Alessandra Celentano senza freni

Potrebbe mai la docente di danza classica lasciarsi dare dell’ignorante da Emanuel Lo sulla danza? Certo che no. “Ignorante sei tu” ha infatti replicato. Quest’ultima ha poi iniziato a russare e a fare finta di dormire quando il collega spiegava al pubblico e al resto dei presenti l’importanza dell’improvvisazione e ciò che le due allieve, Sofia e Marisol, avrebbero dovuto fare di lì a breve. Tuttavia la discussione tra i due docenti di ballo è andata avanti per le lunghe. Ad un certo punto il docente di hip hop durante la quarta puntata del Serale di Amici 23 riferendosi all’importanza dell’improvvisazione ha detto alla collega: “Per tua conoscenza, visto che fai questo lavoro, lo dico a te perché non sai”. Apriti cielo. Senza peli sulla lingua Alessandra ha risposto: “Per tua conoscenza lo dici a tua sorella perché di conoscenza ne ho e anche molto approfondita”.

Anche il giudice del Serale di Amici 23 litiga con il docente

Oltre a litigare con Alessandra Celentano il professore di hip hop si è scontrato anche con Cristiano Malgioglio. Quest’ultimo ha detto che Emanuel Lo porta acqua al suo mulino schierando una ballerina brava nell’improvvisazione ma che secondo lui non per forza uno deve saperla fare. Il docente ha provato a spiegargli che nel mondo della danza è diverso ma i due si parlavano sopra e Malgioglio ha accusato il docente di essere “come la Pettinelli” e di fargli andare il sangue al cervello.