Antonella Clerici, a È sempre mezzogiorno si sono sentiti tutti male!

La conduttrice di È sempre mezzogiorno sparge il sale contro il malocchio

Inizio di puntata decisamente insolito quello di oggi, mercoledì 10 aprile, da parte di Antonella Clerici che si è presentata con uno strano contenitore in mano. La conduttrice ha dato il via alla puntata come al solito, tra gli indizi del gioco telefonico e le presentazioni di tutti gli chef. Dopo aver presentato dunque Daniele Persegani, Sergio Barzetti e Antonella Ricci, e aver annunciato che oggi Fulvio Marino avrebbe intrattenuto tuti con un minicorso sui tipi di farine, ha detto: “Oggi ho portato il sale perché in questi periodo stiamo tutti male”. Sotto lo sguardo perplesso di Persegani, che le era accanto, Antonella prima di lanciare il sale all’indietro ha aggiunto:

“Ieri io sono stata male, Persegani sta poco bene, l’Evelina è caduta qui e si è fatta male. Allora io ho qua il sale grosso”.

Antonella Clerici fa spargere per lo studio il sale grosso

Dopo aver lanciato all’indietro diverse manciate di sale grosso la conduttrice di È sempre mezzogiorno ha chiamato Alfio Bottaro accanto a sé. Se all’inizio aveva espressamente detto di non voler salutare quest’ultimo in seguito il tuttofare del programma le è tornato utile. Antonella l’ha infatti incaricato di camminare per tutto lo studio con il contenitore pieno di sale grosso e di spargerlo in ogni angolo dello studio. Inizialmente Alfio non pensava che la conduttrice dicesse sul serio ma poi ha capito di doverlo fare davvero.

Tutte le ricette della puntata di oggi di È sempre mezzogiorno

Dopo aver completato le operazioni anti-malocchio Antonella Clerici ha dato il via vero e proprio alla puntata con ospite una collega, tante ricette, consigli e buonumore. E proprio per quanto riguarda le ricette il primo ad accendere i fuochi è stato Daniele Persegani che ha deliziato tutti con un dolce: il plumcake fragole e mandorle. Successivamente è stata la volta dell’inizio preparazione della ricetta di Fulvio Marino, focaccine sfogliate, mentre il campano Mattia Improta si è cimentato in un piatto famoso della sua terra: il baccanapoli. Spazio poi alla Puglia con Antonella Ricci che ha cucinato le manate fresche al profumo di mare e, infine, al risotto al limone con carciofi di Sergio Barzetti ormai rientrato a pieno regime nel cast.