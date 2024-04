Chiara Francini, al via Forte e Chiara: “Parlerò del mio ex morto a febbraio”

Forte e Chiara, Francini: “Il mio percorso non è stato facile”

Chiara Francini sta per debuttare con il suo spettacolo Forte e Chiara che prenderà il via il prossimo 10 febbraio su Rai Uno alle 21.20. L’attrice che lo scorso anno è stata protagonista a Sanremo nella quarta serata con un monologo bellissimo sulla maternità mancata ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Dipiù Tv dove ha parlato non solo del suo programma, ma anche del percorso che ha fatto nel mondo dello spettacolo di cui finalmente sta raccogliendo i frutti.

Il mio percorso non è stato facile perché i miei genitori hanno fatto fatica ad accettare le mie scelte. Per me sognavano altro, un lavoro sicuro: mia madre voleva facessi la giornalista o l’insegnante ed infatti mi sono laureata in Lettere con il massimo dei voti.

Ha detto la Francini che poi ha aggiunto che a scuola è sempre stata brava ed ha sempre avuto un grande senso del dovere, ma poi ha iniziato a studiare recitazione, a fare teatro e non si è più fermato perché ha capito che quello era il suo posto.

Chiara Francini e la gavetta: “Ne ho fatta tanta, ma non mi pesa”

L’attrice toscana ha detto di aver fatto molta gavetta prima di raggiungere la popolarità, ma che questo non le pesa affatto anche perché non le è mai interessata molto la popolarità ed anche oggi lei si sente una persona normale. Inoltre ha rivelato che ricevere l’affetto del pubblico, ovviamente, la gratifica e le scalda il cuore, in quanto, come tutte le attrice è un po’ egocentrica, ma il resto è un contorno. La Francini ha, poi, continuato questo racconto dicendo: “E come tutti, nella vita come nel lavoro, ho avuto i miei momenti difficili, i miei dolori, ma non c’è stata una volta in cui, dopo essermi fatta male, non mi sia rialzata e non abbia guardato al futuro con più fiducia”.

Francini: “In Forte e Chiara parlerò del mio ex e dei miei amori”

Chiara Francini, dopo aver parlato del suo percorso nel mondo dello spettacolo, ha rivelato alcuni dettagli del suo programma Forte e Chiara (spostato al mercoledì in favore di The Voice Generation). L’attrice a tal proposito ha riferito: “Parlerò dei miei amori a cominciare dal primo anche se è un argomento molto molto doloroso, il mio primo fidanzato, infatti, è morto a febbraio per un malore improvviso”. Ha aggiunto che ancora non riesce a parlarne senza scoppiare in lacrime, quindi preferisce non aggiungere altro. Infine ha parlato del suo desiderio di maternità rivelando che lei ed il suo compagno Frederic Tommy Lundqvist ci stanno provando da diverso tempo e spera che presto il loro sogno diventi realtà.