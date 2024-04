Chiara Francini: “Ho fatto piangere mia madre”, il motivo ha dell’incredibile

Chiara Francini si svela con il racconto della sua vita

Ci siamo, tutto è pronto per il nuovo show di Rai 1 Forte e Chiara che vedrà l’amatissima attrice toscana in una veste decisamente insolita. Pronta a mettersi in gioco e a farsi conoscere ancora di più dal pubblico che è abituato a vederla recitare l’attrice e comica toscana, che è stata anche co-conduttrice del Festival di Sanremo, si è raccontata sul settimanale Tele Sette. Qui le domande sono arrivate fino all’infanzia e all’adolescenza e quando le hanno chiesto il suo sogno da adolescente lei ha risposto che ha sempre seguito la felicità e la gioia. Poi ha raccontato un curioso aneddoto su lei e sua madre, che stasera sarà nello show:

“Ho studiato quello che mi piaceva. Quando dissi a mia madre che mi volevo laureare in codicologia si mise a piangere. Temeva che non avrei mai trovato lavoro”.

Le ultime anticipazioni su Forte e Chiara su Rai 1

Non solo di vita privata ha parlato l’attrice nel corso dell’intervista alla fonte in questione. Grande spazio è stato riservato anche al suo show che si compone di tre puntate e che vedrà ospiti del calibro di Luca Argentero, Leonardo Pieraccioni, Carlo Conti e Giorgio Panariello (ma anche tanti altri). Come si sente Chiara Francini ad un passo dal debutto? “Sono profondamente felice e incosciente allo stesso tempo” risponde lei. Per il suo show ha preso spunto dal suo libro omonimo e dal dibattito che è nato dopo il monologo portato al Festival di Sanremo dove vi era una profonda riflessione sull’essere donna. “Cercherò di fare quello che è nel mio intento: essere vera” anticipa.

Chiara Francini non punta alla perfezione

Ha intenzione di raccontare delle cose “nelle quali il pubblico si possa rivedere” svela l’attrice toscana. Secondo lei, infatti, la bellezza sta nel potere della condivisione e spera che le persone guardandola da casa possano rispecchiarsi e ritrovarsi e dire ‘è come me’. Poi in merito al programma di Rai 1 Forte e Chiara aggiunge: “Voglio fare uno show vero, non perfetto. La perfezione è molto lontana da me”. Quando i giornalisti le chiedono quali lati di Chiara scoprirà il pubblico lei risponde che a dirlo dovranno essere proprio i telespettatori. Lei racconterà “quello che è stata, è e sarà la mia vita”. La storia partirà da una ragazza di provincia ma c’è un dettaglio non indifferente per il quale Chiara spera di non deludere e non vuole sbagliare: la presenza di sua mamma.