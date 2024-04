Elisa Isoardi presenterà un nuovo programma su Rai Due: di cosa si tratta

Linea Verde Life, la conduttrice pronta per un nuovo programma su Rai2

E’ da un po’ di tempo che non fa altro che parlare del futuro televisivo di Elisa Isoardi, che al momento sta ottenendo ottimi ascolti tutti i sabati mattina alla guida di Linea Verde Life al fianco di Monica Caradonna. E oggi si segnala che il portale televisivo TvBlog.it è tornato ad occuparsi di lei, svelando un retroscena. Di cosa si tratta? Il sito tv di Blogo è venuto a conoscenza che nella prossima stagione pare che la conduttrice avrà modo di presentare un nuovo programma quotidiano nel pomeriggio di Rai Due subito dopo i confermatissimi Ore 14 e BellaMà:

“Stando a quanto ci risulta Elisa Isoardi dal prossimo autunno dovrebbe essere alla guida di un nuovo titolo collocato nel palinsesto della seconda rete subito dopo Ore 14 e BellaMà…”

Ecco come dovrebbe essere il nuovo programma di Elisa Isoardi

Il portale TvBlog.it non si è ovviamente limitato a svelare che dal prossimo settembre la conduttrice di Linea Verde Life dovrebbe essere alla guida di un nuovo programma nel primo pomeriggio di Rai Due dopo Ore 14 e BellaMà. Difatti ha colto la palla al balzo per svelare come sarà:

“Dovrebbe essere un nuovo titolo dedicato al mondo dei tutorial…”

Sempre secondo le indiscrezioni raccolte dal sito televisivo ha fatto presente che il suddetto programma dovrebbe essere un format americano in cui non solo si parlerà di tutorial, ma verrà anche dato spazio al racconto di storie femminili. Tutti questi rumor sul futuro tv della Isoardi si riveleranno veri o meno?

Che fine farà il programma Happy Family?

Adesso è normale chiedersi se il programma del pomeriggio di Rai Due condotto dai Gemelli di Guidonia ed Ema Stokholma verrà definitivamente cancellato oppure verrà ricollocato nel palinsesto per lasciare appunto spazio ad Elisa Isoardi con il suo presunto nuovo show dedicato ai tutorial e al mondo femminile in generale. In base sempre alle voci di corridoio raccolte dal portale televisivo TvBlog.it i Gemelli di Guidonia ed Ema Stokholma pare non rischierebbero di vedersi chiuso definitivamente il loro show, ma dovrebbero essere ricollocati in un altro orario (al momento però pare che nessuna decisione sia stata presa in maniera definitiva):

“Nella prossima stagione dovrebbe tornare, ma in un’altra fascia di palinsesto…”

Attualmente l’unica cosa sicura è che la trasmissione dovrebbe andare in onda fino al prossimo luglio: “Continuerà ad andare in onda regolarmente nel pomeriggio di Rai2 fino a luglio 2024…”