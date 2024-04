Fiction Rai, parla Maria Pia Ammirati: novità su Che Dio ci aiuti 8 e Montalbano

La direttrice di Rai Fiction: “Che Dio ci aiuti 8 nel 2025 con tante novità”

La stagione televisiva sta per volgere al termine e, come al solito, le repliche delle serie tv saranno le protagoniste dell’estate. Ma sono in arrivo tantissime novità a partire dal prossimo autunno per quanto riguarda le fiction. La direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in edicola oggi in cui ha parlato delle novità, delle produzioni e dei sequel. Ammette che stanno facendo delle valutazioni sulla quarta stagione di Lolita Lobosco e la terza di Studio Battaglia. Per quanto riguarda I Bastardi di Pizzofalcone quest’anno non saranno messi in produzione. Clamorose novità sono in arrivo per Che Dio ci aiuti 8. Nella scorsa stagione Elena Sofia Ricci ha passato il testimone a Francesca Chillemi. Ecco cosa ha rivelato Maria Pia Ammirati:

“Che Dio ci aiuti 8 lo vedremo nel 2025. Elena Sofia Ricci comparirà in qualche episodio e Francesca Chillemi rappresenterà il cuore del racconto. Cambia la location: da Assisi ci si sposterà a Roma e non saremo più in un convento ma in una casa di accoglienza per ragazze in difficoltà. La serie continuerà a stare al passo coi tempi raccontando un Paese che sta cambiando”.

Il Commissario Montalbano torna su Rai1? Ammirati: “Stiamo valutando se girare un ultimo capitolo”

Francesca Chillemi ha annunciato qualche settimana fa che Dio ci aiuti sta tornando. Non si sa ancora nulla sul resto del cast e se ci sarà di nuovo Pierpaolo Spollon. Nel 2025 vedremo anche i sequel di Un professore con Alessandro Gassmann, Cuori con Daniele Pecci, Mina Settembre con Serena Rossi e Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale. Novità anche su Il Commissario Montalbano nonostante Luca Zingaretti abbia detto più volte di non voler più interpretare il personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri. Rivela Maria Pia Ammirati:

“Stiamo ragionando col produttore se girare un ultimo capitolo. Bisogna valutare tante cose e, tra queste, gli impegni degli attori. Io ci conto”.

Fiction Rai 2025, la direttrice: “Stiamo per girare Un passo dal cielo 8 e Rocco Schiavone 5”

Tanti anche i set aperti o che stanno per riaprire. Ecco l’annuncio di Maria Pia Ammirati: “Stiamo per girare i nuovi episodi di Rocco Schiavone 5 che andranno in onda a gennaio 2025 e di Un passo dal cielo 8. Giusy Buscemi sarà sempre la protagonista, oltre ai casi gialli ci saranno i temi green. A giugno a Napoli si apre il set di Mare Fuori 5 e a fine agosto in Sicilia quello di Makari 4. In autunno a Matera aprirà il set di Imma Tataranni 4”. Tra le novità della prossima stagione anche Costanza con Marco Rossetti e Miriam Dalmazio.