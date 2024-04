Francesca Bergesio chi è: età, altezza, Miss Italia 2023, vittima di bullismo

Francesca Bergesio concorrente della nuova edizione del reality in partenza stasera: chi è, altezza, età

Stasera tornerà in onda sull’ammiraglia dell’Azienda tv di Cologno Monzese L’Isola dei Famosi condotta da Vladimir Luxuria. E si segnala che tra i concorrenti ci sarà anche Francesca Bergesio. Chi è? Quest’ultima ha solo 19 anni (ne compirà 20 il prossimo 26 settembre), è alta esattamente un metro e ottanta. E’ la figlia del politico Giorgio Maria Bergesio. E’ nata a Bra, in provincia di Cuneo, ma è residente a Cervere. Dopo aver conseguito il diploma al Liceo Classico Europeo a Torino si è iscritta al corso di Laurea in Medicina nella città capitolina. Ha lunghi capelli marroni e occhi castani.

L’Isola dei Famosi: la naufraga ha vinto Miss Italia pochi mesi fa, in passato è stata vittima di bullismo

Si segnala incolte che Francesca Bergesio ha da poco vinto il titolo di Miss Italia dopo essersi aggiudicata le fasce di Miss Miluna Piemonte e Valle d’Aosta e Miss Piemonte. La giovane concorrente del reality show condotto da Vladimir Luxuria, la quale sabato scorso è stata ospite a Verissimo, ha dichiarato sul palco dell’evento di Patrizia Mirigliani di volersi laureare in medicina, ma non volendo per niente al mondo mettere da parte le sue velleità nel mondo dello spettacolo:

“Vorrei diventare medico, specializzarmi in cardiochirurgia, ma anche affiancare al mio lavoro il mondo della moda o del cinema, al quale non voglio rinunciare…”

E in effetti la sua partecipazione al reality in onda sull’ammiraglia Mediaset va proprio in questo senso. Si fa inoltre presente che quest’ultima ha confessato di essere stata vittima di bullismo nel periodo in cui ha frequentato la scuola a causa della sua altezza. La ragazza è anche molto attiva su instagram, dove conta 28 mila e 500 follower.

La naufraga ha già ricevuto un Tapiro d’oro da Striscia La Notizia

La vittoria di Francesca Bergesio di Miss Italia 2023 è stata anche molto contestata, soprattutto sui social. Difatti molti hanno insinuato che sia riuscita a portarsi a casa l’ambita fascia di più bella d’Italia perchè figlia del Sentore della Lega, Giorgio Maria Bergesio. Polemiche queste che le hanno fatto guadagnare un bel Tapiro d’oro dal tg satirico ideato da Antonio Ricci. Nel momento della consegna la giovane concorrente de L’Isola dei Famosi ha però fatto spallucce, asserendo di non voler dare particolarmente peso alle polemiche, anzi: