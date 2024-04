Francesca Fagnani ammette su Belve: “Paura di non essere all’altezza”

“Tendo ad aver paura di non essere all’altezza di ciò che mi sta succedendo”, la confessione di Francesca Fagnani

Andrà in onda martedì prossimo la terza puntata di Belve. La seconda edizione, in onda su Rai2, è già un successo e le interviste di Francesca Fagnani fanno eco per settimane, mostrando un lato inedito dei protagonisti. La conduttrice ha però ammesso sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Oggi:

“Per come sono fatta tendo ad aver paura di non essere all’altezza di ciò che mi sta succedendo. Davanti al 10% di ascolti la tentazione è stata chiamare la Rai e dire ‘ok, è andata bene, fermiamoci qua’”.

Ha raccontato che di fronte al successo la sua reazione è quella di lavorare il triplo per non tradire le aspettative e mantenere gli standard.



La conduttrice di Belve racconta: “Ho visto salire e scendere rapidamente persone importanti”

Un successo arrivato dopo vent’anni di gavetta, quello di Francesca Fagnani che ha raccontato di essere una persona con i piedi ben piantati a terra:

“Ho visto salire e scendere rapidamente persone ben più importanti di me e questo mi ricorda sempre che il successo in fondo, è un participio passato”.

La giornalista ha sottolineato che la sua popolarità attuale non è una rivincita contro nessuno ma il risultato della gavetta. Con la sua trasmissione Belve, arrivata in prima serata su Rai2, è riuscita a far piangere personaggi del mondo della politica e non solo. L’ultimo è stato Fedez, sul quale ha rotto il silenzio sulle pagine della rivista su citata.

La rivelazione di Francesca Fagnani: “Per le decisioni importanti chiamo mio padre”

“Il primo consiglio che cerco di fronte a una decisione da prendere è quello di mio padre”, ha raccontato la conduttrice di Belve, svelando poi:

“Durante Sanremo lo chiamavo anche durante la pubblicità. Il suo è lo sguardo di chi ti ama e ti dirà sempre la verità solo nel tuo interesse”.

Sul compagno Enrico Mentana, con il quale fa coppia da dodici anni, ha raccontato che non l’ha mai ostacolata o agevolata sul lavoro. Ha voluto concludere sottolineando: “Mi stupisce che la domanda su di lui spunti a ogni intervista a me e mai una su di me nelle interviste a lui”. Ha sottolineato che questo è un retaggio culturale: “Alle giornaliste si chiede della vita privata, ai direttori maschi no”. Intanto l’appuntamento con la prossima puntata di Belve è per martedì prossimo, 16 aprile, a partire dalle 21.25 su Rai2.