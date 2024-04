L’Isola dei Famosi 2024, concorrenti nip si aggiungono al cast: chi sono

Al cast di ‘famosi’ si aggiungono anche concorrenti nip: chi sono

Che l’edizione 2024 de L’Isola dei Famosi parta col botto soltanto leggendo il cast, non è vero, e il perché è presto detto: non ci sono dei grandi nomi in grado di catalizzare l’attenzione del pubblico. Quindi si dovrebbe guardare in massa la prima puntata de L’Isola dei Famosi domani in prima serata anche solo per poter godere della conduzione di Vladimir Luxuria al suo debutto nelle vesti di conduttrice. Intanto, però, si aggiungono al cast di ‘famosi’ anche dei concorrenti nip, proprio come è successo al Grande Fratello. Ecco i nomi stando al sito BlogTvItaliana: Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Khady Gueye, Tonia Romano e la contessina Alvina Verecondi Scortecci.

Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Tonia Romano e non solo nel cast dell’Isola

Ora andiamo a vedere chi sono i concorrenti nip de L’Isola dei Famosi 2024: partiamo da Peppe Di Napoli che ha 51 anni, di professione è pescivendolo da quattro generazioni, ed è diventato virale sul web con alcuni suoi video. È anche il conduttore del cooking show Do you like Pesce andato in onda su Food Network. Della sua vita privata si sa che è sposato e ha due figli. Alvina Verecondi Scortecci, invece, ha 34 anni e di professione è avvocato penalista. Gestisce insieme alla madre la villa nobiliare di famiglia. Ha una passione per i vini, i viaggi e la moda. Khady Gueye è di una bellezza nera mozzafiato, ha 26 anni, di origini senegalesi, e vive in Lombardia dove lavora come fotomodella. Ha partecipato nel 2021 a Ex on the Beach (terza stagione). Nel 2023 è stata eletta Miss Italiana. Pietro Fanelli, invece, è di Torino, ha 23 anni, si considera una sorta di poeta contemporaneo anche se di professione fa il modello a Milano. Ex concorrente della prima (e unica) edizione del reality show Summer Job. Tonia Romano è stata una pompiera, ha 36 anni, e nel 2017 ha vinto Miss Eleganza Casoria e conduce eventi di paese oltre a fare alcune sponsorizzazioni sul web.

L’Isola dei Famosi 2024: cast al completo, Vladimir Luxuria è pronta a tutto

Deve essere proprio pronta a tutto Vladimir Luxuria che domani sera su Canale 5 debutterà nei panni di conduttrice de L’Isola dei Famosi, soprattutto perché il cast avrà bisogno di una scossa per poter emergere agli occhi degli spettatori. Opinionisti ci saranno Dario Maltese (a cui non interessa il gossip), Sonia Bruganelli, mentre Elenoire Casalegno figura nei panni di inviata. E il cast? Ci saranno: Joe Bastianich, Marina Suma, Selen, Valentina Vezzali, Maité Yanes, Greta Zuccarello, Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Edoardo Stoppa, Edoardo Franco, Artur Dainese, Aras Senol, Samuel Peron e i concorrenti nip elencati precedentemente.