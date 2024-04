L’Isola dei Famosi, Selen cerca l’amore: “Ho sofferto per le troppe delusioni”

Luce Caponegro è single da nove anni: “Dopo tante delusioni ora ho il cuore libero”

Lunedì ha avuto inizio la nuova edizione de L’Isola dei Famosi condotta per l’occasione da una Vladimir Luxuria che è stata promossa dagli addetti ai lavori e che potrà solo che migliorare andando avanti con le puntate. Quello che potrebbe non migliorare è il cast, che appare almeno per il momento piuttosto debole. Ci sono sicuramente dei nomi interessanti tra cui quello di Luce Caponegro (in arte Selen) che quando era giovane è stata un’apprezzata pornodiva e ora è un’imprenditrice oltre che mamma. Sull’Isola avrà modo di trovare l’amore? “Sono nove anni che sono single e ora il mio cuore è libero dopo aver vissuto tante delusioni”, così ha svelato lei in una recente intervista al settimanale Nuovo Tv.

Selen parla del suo passato professionale: “La gente si fermava all’immagine invece di conoscermi”

“Da giovane ho sofferto perché la gente si fermava all’immagine invece di conoscermi” ed è forse per questo che Selen ha abbandonato la professione nel mondo del porno nonostante abbia lavorato anche con Rocco Siffredi con un grande successo di pubblico. Ora crede che le persone possano in qualche modo soffermarsi di più sull’aspetto interiore. Nella società dell’apparenza in cui si vive oggi le persone passano la maggior parte del tempo con gli occhi fissi sul cellulare, immersi nei social che restituiscono una realtà farlocca, piena di filtri, quindi L’Isola dei Famosi è in grado di far capire cosa sia la vita reale. Intanto a Verissimo Selen ha confessato di aver tentato il suicidio.

L’Isola dei Famosi: Luce Caponegro si è portata dietro la lettera di suo figlio

I concorrenti dell’Isola dei Famosi che naufragano in Honduras possono portarsi un piccolo oggetto come promemoria della vita che hanno momentaneamente lasciato alla spalle e Luce Caponegro ha deciso di portarsi dietro la lettera di suo figlio Gabriele (17 anni) che leggerà nei momenti di sconforto e di difficoltà. Inoltre ha anche portato l’immagine di Sai Baba (predicatore indiano morto nel 2011), la stessa che aveva con sé quando ha fatto la sua prima apparizione televisiva a Il gioco dei nove con Raimondo Vianello. Lei puntata a vincere? Assolutamente no, l’intenzione di Selen è quella di staccare dalla vita frenetica di un’imprenditrice e di riflettere sul mondo che la circonda, riappropriarsi del rapporto con la natura, e se alla fine trionferà è perché l’ha voluto Dio, anche se alla fine decide sempre il televoto. Progetti tv dopo L’Isola? Vorrebbe che le fosse affidato un programma che tratti il tema della bellezza e del benessere, come una novella Rosanna Lambertucci.