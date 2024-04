Mara Venier, imprevisto con Diletta Leotta e gli autori: “Siete tarantolati”

Scritto da Denis Bocca , il Aprile 14, 2024 , in Domenica In

La conduttrice di Domenica In striglia gli autori: “Cosa succede? Oggi siete tarantolati”

Nella puntata di oggi di Domenica In la conduttrice ha avuto modo di intervistare per la prima volta nientemeno che la giornalista sportiva Diletta Leotta che convolerà presto a nozze (a fine giugno) e che per l’occasione ha anche parlato della sua grande gioia di diventare madre della piccola Aria. Peccato che gli autori di Domenica In si siano dimostrati un po’ agitati nel dietro le quinte tanto che a un certo punto il filmato ha tardato ad arrivare e subito Mara Venier è intervenuta: “Cosa succede? Oggi sono tarantolati. Succede sempre così. Non avevamo un filmato?”.

Diletta Leotta è diventata mamma di Aria: “La gioia più grande della mia vita”

Ebbene sì, per la gioia di tutti Diletta Leotta è mamma di Aria che altri non è che “la gioia più grande della mia vita” anche perché secondo lei è un viaggio meraviglioso diventare mamma. “Ho perso completamente la testa per lei” ha ammesso la giornalista ospite di Domenica In. Certo, all’inizio la gravidanza è stata uno shock, perché il corpo cambia, non ci si riconosce più allo specchio, e “non mi piaceva nulla perché ero diversa”. Basti pensare che quando ha scoperto di essere incinta era il 24 dicembre quando assaggiando una birra ha creduto fosse andata a male. Poi la prima persona a cui l’ha detto è stata sua madre, come ha sempre aggiunto a Domenica In (quando andrà in onda l’ultima puntata).

“Mara Venier ti saresti molto divertita con me e le mie amiche” svela Diletta a Domenica In

Diletta Leotta come ha conosciuto Loris Karius, il suo futuro marito? Lo ha raccontato lei stessa a Domenica In oggi davanti a Mara Venier: “Ero a Parigi, a cena, una tavolata piena di donne, e infatti ti saresti molto divertita”. E poi è entrato all’improvviso proprio Loris e lui ha esclamato: “Wow, quello è l’uomo della mia vita”. Ha fatto un po’ di gossip insieme alle amiche cercando di catturare la sua attenzione, ma invano. Lui se n’è poi andato salvo poi tornare indietro e salutare Diletta. Poi hanno fatto le quattro del mattino a parlare e raccontarsi la loro vita. Si sono innamorati e dopo essere diventati genitori ora sono pronti a convolare a nozze per ufficializzare la loro unione. Si sposeranno a Vulcano, in Sicilia, e gli invitati saranno 160 (Mara le ha confessato che alle sue nozze ce n’erano ben 500).