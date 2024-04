Simona Ventura lascia lo studio di Citofonare Rai2 per la paresi facciale: VIDEO

Simona Ventura costretta a lasciare lo studio di Citofonare Rai2

Oggi è andata in onda una nuova puntata di Citofonare Rai2, peccato che Simona Ventura si sia mostrata di nuovo con la paralisi facciale che l’ha colpita una settimana fa e che ha fatto preoccupare tutti quanti. Sembrava che potesse comunque andare in onda in maniera stoica, e invece Simona Ventura ha ceduto il timone alla sua compagna di avventura Paola Perego, come ha spiegato oggi in diretta: “Paola, mi sento di andare a riposo. So che farai benissimo anche senza di me”, e Paola ha aggiunto che deve andare assolutamente a riposarsi perché “molto fa anche lo stress”.

Simona Ventura con la paresi facciale. Il racconto: “Grande spavento”

Come ha raccontato ultimamente Simona Ventura con la paresi facciale che l’ha colpita ormai una settimana fa dapprima “ho avuto un grande spavento” poi però ha capito che non era nulla di grave e che era risolvibile soltanto avendo un po’ di pazienza. Ha spiegato di avere la paralisi del settimo nervo cranico facciale e lei scherzando ha detto che neanche sapeva della sua esistenza. Non è nulla di neurologico, come le hanno spiegato i medici, e che ci vuole solo tempo e pazienza. “Adesso mi sto curando” e con il cortisone è andata avanti almeno una settimana. Purtroppo oggi a Citofonare Rai2 Simona Ventura ha abbandonato lo studio.

I fan della conduttrice preoccupati. Giovanni Terzi: “Ti amo sempre di più”

I fan di Simona Ventura si sono molto preoccupati per la sua salute e infatti le hanno inondato il profilo social di avvisi e premure: l’hanno invitata a riposarsi, a fermarsi, non andare in onda, e far condurre Paola Perego in solitaria. Cosa che ha fatto, definendo la sua collega stoica perché poche donne del mondo dello spettacolo sarebbe andate in tv in questo stato. Ora ha solo bisogno di riposo e si è sicuri che lo riceverà oltre a tutte le cure necessarie alla sua riabilitazione. Giovanni Terzi sui social ha voluto ricordare ancora una volta che “ti amo ogni istante di più e ti amerò oltre”. I due convoleranno a nozze i primi di luglio con una grande festa al fine di celebrare il loro amore e la loro unione con le persone a cui vogliono più bene come la famiglia e gli amici. Intanto pare sfumata l’idea di Music Farm per meri motivi economici.